Gasperini: "Siamo in un gran momento, Soulé straordinario. Per come si era messa, va bene così"

Visibilmente soddisfatto nel postpartita, in diretta su Dazn , il tecnico dei giallorossi: "A parte la prima parte di gara, la prima mezz'ora, dove il Napoli era superiore a noi e, quindi, noi eravamo in difficoltà nelle uscite e anche nel proporre delle situazioni. Abbiamo creato qualcosa con Malen , ma loro avevano qualcosa in più. Abbiamo fatto un buon finale di primo tempo. Nel secondo tempo è stata una gara molto bella, con diverse occasioni. Avevamo dentro la sensazione di vincere la partita. Quel terzo gol poteva distruggerci, invece siamo stati bravissimi a rimontarlo. Avevamo forza dentro, convinzione di poter portare a casa i tre punti".

Gasperini: "Siamo stati bravi, non c'è stata frenesia. Siamo in un gran momento"

Gasperini ha poi aggiunto: "Siamo stati bravi. Non c'è stata frenesia. Abbiamo tenuto posizioni, ruoli, catene, modo di giocare. Anche i gol sono stati di qualità. Arrivavamo bene, con diversi giocatori, e con l'energia dei giocatori che sono entrati: Balerdi, Molina. La posizione di Soulé, che ha fatto una partita straordinaria. Poi è andato centralmente. Sia il primo tempo sia il secondo ha giocato veramente una grande partita, lui come altri giocatori. Come Ndicka. Bene. Siamo in un gran momento, abbiamo grande convinzione, giochiamo un buon calcio e cerchiamo di portarlo avanti il più possibile. Siamo in un momento col morale alto e anche in questa partita abbiamo più la sensazione di aver perso due punti. Però, per come era andata sul 3-2, è andata bene così".

Gasperini sui pareggi contro Inter, Como e Napoli: "Competitivi contro tre squadre tra le migliori in assoluto"

I pareggi della Roma contro Inter, Como e Napoli: "I tre pareggi sono diversi. In tutte e tre le partite abbiamo avuto la sensazione di essere competitivi con queste squadre che sono tra le migliori in assoluto: con l'Inter siamo andati vicini a vincere, col Como abbiamo dovuto giocare in dieci per tutto il secondo tempo, nella prima parte della gara siamo stati propositivi. Questa col Napoli, considerato il valore del Napoli, squadra di assoluto valore, averla rimontata e aver giocato questo tipo di gara, da un certo punto in poi, è stata una bella iniezione per noi".