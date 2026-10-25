Kim Kardashian tifa la Roma: il siparietto sul red carpet fa impazzire i tifosi
Kim Kardashian, la tifosa giallorossa che non ti aspetti. "Sì, io tifo per la Roma. Sono una grandissima fan". Queste le dichiarazioni dell'attrice e imprenditrice direttamente dal Festival del Cinema attualmente in corso nella Capitale. Un siparietto davanti ai microfoni che ha mandato in delirio tantissimi tifosi.
Festival del Cinema, Kim Kardashian presente... e la frase sulla Roma
Come spesso accade, Kim Kardashian attrae su di sé le attanzioni di molte telecamera a ogni red carpet cui partecipa. Così è avvenuto anche all'Auditorium Parco della Musica in occasione del Festival del Cinema di Roma. La star statunitense si trova nella Capitale, dove ha presentato in anteprima mondiale la seconda stagione di "All's Fair", serie in cui interpreta la protagonista. Proprio in quella occasione l'attrice ha rivelato la propria passione per la Roma.
"Sono una grande fan della Roma"
Davanti ai microfoni, Kim Kardashian ha epsresso la propria passione per la Roma: "Sì, sono una grande fan". Queste le dichiarazioni, rilasciate dall'attrice sorridente. Dichiarazioni che hanno scatenato il web, con tantissimi tifosi giallorossi che hanno commentato la notizia sui social network.
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