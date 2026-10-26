Dybala, il polpaccio non fa più male: Gasperini decide oggi

ROMA - Ci sono giocatori che non hanno bisogno di segnare per lasciare il segno. Basta un pallone, un’intuizione, una giocata capace di accendere la luce e cambiare il destino di una partita . Paulo Dybala è uno di questi, la Joya che illumina la Roma anche quando è costretta a guardarla da lontano. Ma adesso il pit stop è finito, il polpaccio non fa più paura e la voglia di tornare a sorridere in campo cresce giorno dopo giorno. L’argentino vede di nuovo il gruppo, mentre l’Olimpico aspetta di riabbracciare il suo numero 21 prima in panchina, poi in campo.

Dybala punta il Cagliari

Dybala ieri ha svolto un allenamento completo al Fulvio Bernardini, con sensazioni decisamente positive: nessun dolore al polpaccio, condizione atletica incoraggiante e la mentalità giusta per riprendere il lavoro con i compagni. La piccolissima lesione al gemello del polpaccio destro, che lo ha costretto a dieci giorni di stop, sembra ormai alle spalle. Un pit stop, appunto, di quelli che capitano quando si gioca tanto e che non risparmiano nessuno, nemmeno chi ha finalmente lasciato alle spalle le lunghe assenze. La risonanza di mercoledì scorso aveva già dato esito negativo, regalando a Paulo un’iniezione di fiducia preziosa, condivisa anche da una squadra che sa quanto possa essere determinante la sua presenza, dentro e fuori dal campo. Ecco perché cresce l’ottimismo in vista della partita di domani sera contro il Cagliari.