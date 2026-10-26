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Dybala, il polpaccio non fa più male: Gasperini decide oggi

Il fantasista della Roma ha svolto un ottimo allenamento a Trigoria e il tecnico pensa a una sua convocazione per la sfida contro il Cagliari all'Olimpico: i dettagli
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Jacopo Aliprandi
Jacopo Aliprandi

4 min

Pubblicato il 26.10.2026, 09:12

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ROMA - Ci sono giocatori che non hanno bisogno di segnare per lasciare il segno. Basta un pallone, un’intuizione, una giocata capace di accendere la luce e cambiare il destino di una partita. Paulo Dybala è uno di questi, la Joya che illumina la Roma anche quando è costretta a guardarla da lontano. Ma adesso il pit stop è finito, il polpaccio non fa più paura e la voglia di tornare a sorridere in campo cresce giorno dopo giorno. L’argentino vede di nuovo il gruppo, mentre l’Olimpico aspetta di riabbracciare il suo numero 21 prima in panchina, poi in campo.

 

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Dybala punta il Cagliari

Dybala ieri ha svolto un allenamento completo al Fulvio Bernardini, con sensazioni decisamente positive: nessun dolore al polpaccio, condizione atletica incoraggiante e la mentalità giusta per riprendere il lavoro con i compagni. La piccolissima lesione al gemello del polpaccio destro, che lo ha costretto a dieci giorni di stop, sembra ormai alle spalle. Un pit stop, appunto, di quelli che capitano quando si gioca tanto e che non risparmiano nessuno, nemmeno chi ha finalmente lasciato alle spalle le lunghe assenze. La risonanza di mercoledì scorso aveva già dato esito negativo, regalando a Paulo un’iniezione di fiducia preziosa, condivisa anche da una squadra che sa quanto possa essere determinante la sua presenza, dentro e fuori dal campo. Ecco perché cresce l’ottimismo in vista della partita di domani sera contro il Cagliari.

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