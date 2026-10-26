Mai così Roma, ora crea il doppio: tutti i dati della fase offensiva
ROMA - Così simile, eppure così diversa. Così fedele a certi principi tecnico-tattici, ma talmente rivoluzionaria da far gridare alla novità. Mettendo a confronto le classifiche della passata stagione e di questa, dopo otto giornate, si ritrova la Roma sempre a 18 punti. Dirà qualcuno: allora non è cambiato niente. Altroché.
La Roma di oggi a confronto con quella della scorsa stagione
Ma facciamo un passo indietro: nel 2025-26 la formazione giallorossa era prima (col Napoli), adesso è terza a quattro punti dalla vetta. Quella squadra aveva perso due volte ed era letteralmente allergica ai pari (6 vittorie e 2 ko, il primo segno X si verificò alla 22ª), questa ha ottenuto un successo in meno (5) e tre volte ha pareggiato senza però mai perdere. È imbattuta da aprile, con 15 risultati utili di fila. Ed è passata già da quattro scontri diretti contro rivali potenzialmente competitive per l’Europa: Atalanta, Inter, Como e Napoli. L’altra aveva già giocato il derby (vinto) e affrontato l’Inter (persa). Oltre i risultati c’è però molto di più: c’è una tendenza di crescita.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS