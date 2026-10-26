Mai così Roma, ora crea il doppio: tutti i dati della fase offensiva

La Roma di oggi a confronto con quella della scorsa stagione

Ma facciamo un passo indietro: nel 2025-26 la formazione giallorossa era prima (col Napoli), adesso è terza a quattro punti dalla vetta. Quella squadra aveva perso due volte ed era letteralmente allergica ai pari (6 vittorie e 2 ko, il primo segno X si verificò alla 22ª), questa ha ottenuto un successo in meno (5) e tre volte ha pareggiato senza però mai perdere. È imbattuta da aprile, con 15 risultati utili di fila. Ed è passata già da quattro scontri diretti contro rivali potenzialmente competitive per l’Europa: Atalanta, Inter, Como e Napoli. L’altra aveva già giocato il derby (vinto) e affrontato l’Inter (persa). Oltre i risultati c’è però molto di più: c’è una tendenza di crescita.