Gasperini: "La frase di Allegri sulla Champions in tasca? Infelice, non aggiungo altro"

"Allegri? Io la frase non l'ho sentita, voi l'avete riportata e sicuramente sarà così. Ma ci sono numeri, testimonianze e dati delle nostre gare dello scorso anno. Non ho letto un commento a favore di questa constatazione, che è stata infelice. E' stato già detto tutto, non devo aggiungere altro". Lo ha detto Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Cagliari commentando la frase 'gli hanno messo la Champions in tasca', pronunciata dal tecnico del Napoli dopo la gara contro la Roma.