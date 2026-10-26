Roma, Wesley accusato dalla moglie sui social: "Mi ha tradito più volte"

"Non mi ha tradito una volta, lo ha fatto varie volte, e mi ha mancato di rispetto". Amanda Martins, moglie del terzino brasiliano della Roma Wesley (la coppia si è separata e non vive più insieme), si sfoga sui social. Attraverso una lunga storia su Instagram, la donna racconta i tradimenti del calciatore, non risparmiando alcuni particolari: "Ho visto tutto con i miei occhi, in quegli incontri ha fatto foto e ha filmato. Persino in quei momenti mostrava la fede nuziale senza rispetto".

La moglie di Wesley e i tradimenti subiti: il racconto shock

Il racconto di Amanda Martins è molto dettagliato: “Non avrei mai pensato di arrivare qui sul mio Instagram e di aprirmi su una parte molto importante della mia vita", ha scritto sul suo profilo. "Parlo del mio matrimonio, anche perché sono sempre stata molto riservata. Ma, davanti ai pettegolezzi che leggo sui social e sui siti di gossip, sono venuta a parlarvi e a spiegarvi un po' di quello che è successo”. La moglie di Wesley parla della separazione e dei continui tradimenti subiti: “Io e lui oggi siamo separati e quindi può fare quello vuole, non mi interessa se si diverte oppure no. E non che questo faccia la differenza, perché quando lui mi doveva qualcosa comunque mi ha mancato di rispetto. Non mi ha tradito una, non sono state due, non sono state tre volte, sono state varie. E non è stato con una, non sono state con due, non sono state tre ragazze, sono state varie, incluse delle prostitute”.

La moglie di Wesley: "Ho visto tutto con i miei occhi"

Amanda Martins ha risposto alle domande dei followers, non lesinando particolari: "So tutto non per voci o confidenze, ma perché l'ho visto coi miei occhi. Ho avuto accesso al suo telefono. In quegli incontri ha fatto foto, ha filmato, quindi ho passato tutto sul mio telefono. Persino in quei momenti mostrava la fede nunziale al dito, senza rispetto”, ha ribadito la moglie dell'esterno della Roma. “Quando mi accorgevo di certe cose, lui giurava su Dio e sulla figlia. Non avevo prove all’inizio, era la sua parola contro la mia. Io ho già pianto tutto quello che avevo da piangere e oggi è persino strano pensarci, io che lo amavo tanto, no? Che dormivo con una persona che che amavo tutti i giorni della mia vita. Per me è stato uno shock. Io neanche so se altre donne avrebbero lo stomaco che ho avuto io di vedere tutto e essere fredda, di parlare nel momento giusto. Io ho dato varie opportunità a lui di confessare quello che lui aveva fatto e lui non ha mai confessato”.