Ronaldo cita Totti, il discorso alla cerimonia del Pallone d'Oro è emozionante: "La nostra generazione..."

Ronaldo cita Totti: "Lui e Del Piero giocatori clamorosi"

Sul palco anche Thierry Henry, che rivolge qualche domanda a Ronaldo, chiedendogli anche quale sia la generazione di talenti più forte, quella del passato o quella attuale. "Penso che la nostra generazione era incredibilmente forte - risponde Ronaldo -. Abbiamo avuto diversi Palloni d'Oro qui. Shevchenko, Owen, Figo, tu... ma anche Del Piero, Totti e tanti giocatori clamorosi. È bello guardare indietro". Tra Ronaldo e Totti è ben nota una grande stima reciproca, sempre confermata nelle dichiarazioni di uno e dell'altro.