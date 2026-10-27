Ronaldo cita Totti, il discorso alla cerimonia del Pallone d'Oro è emozionante: "La nostra generazione..."
LONDRA - Serata dalle mille emozioni quella al Palladium Theatre di Londra, dove si è svolta la cerimonia del Pallone d'Oro 2026, dal tanto atteso trionfo di Kane ai tantissimi ospiti d'onore presenti. Tra questi anche Ronaldo 'il Fenomeno', chiamato proprio per consegnare l'ambito premio all'attaccante inglese, uno scambio tra due bomber che resteranno nella storia del calcio. Prima della consegna del Pallone d'Oro, però, c'è stato spazio per qualche parola da parte della leggenda brasiliana, che ha ricordato il suo calcio citando grandi campioni, tra cui anche Francesco Totti.
Ronaldo cita Totti: "Lui e Del Piero giocatori clamorosi"
Sul palco anche Thierry Henry, che rivolge qualche domanda a Ronaldo, chiedendogli anche quale sia la generazione di talenti più forte, quella del passato o quella attuale. "Penso che la nostra generazione era incredibilmente forte - risponde Ronaldo -. Abbiamo avuto diversi Palloni d'Oro qui. Shevchenko, Owen, Figo, tu... ma anche Del Piero, Totti e tanti giocatori clamorosi. È bello guardare indietro". Tra Ronaldo e Totti è ben nota una grande stima reciproca, sempre confermata nelle dichiarazioni di uno e dell'altro.
Totti su Ronaldo: "Se ci avessi giocato insieme..."
Anche Totti ha una grandissima ammirazione per Ronaldo, come raccontato nella sua intervista con Ivan Zazzaroni al Corriere dello Sport - Stadio. "Con chi avrei voluto giocare insieme? Ronaldo il Fenomeno - racconta l'ex capitano giallorosso -. Già ne ha fatti 300, 400, non mi ricordo quanti gol, ma penso che con me dietro ne faceva il triplo. Penso che avremmo giocato ad occhi chiusi tutti e due".
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