Gasperini fa il punto sugli infortuni: "Fiducioso su Dybala"

Niente da fare per Dybala: non è tra i convocati per Roma - Cagliari

L'attaccante, se tutto andrà bene, rientrerà a Udine: tutti i dettagli
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1 min

Pubblicato il 27.10.2026, 12:58 (Aggiornato il 27.10.2026, 13:07)

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Non c'è Paulo Dybala nella lista dei convocati per Roma - Cagliari. L'attaccante, dopo il provino di questa mattina, non è ancora pronto, neppure per andare in panchina. Molto probabile che torni a Udine e poi vada direttamente a Manchester con i compagni.

Roma - Cagliari convocati: ecco le scelte di Gasperini

Questo l'elenco diramato da Gasperini per la sfida contro la squadra di Pisacane

Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara

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