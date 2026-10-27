Niente da fare per Dybala: non è tra i convocati per Roma - Cagliari
Non c'è Paulo Dybala nella lista dei convocati per Roma - Cagliari. L'attaccante, dopo il provino di questa mattina, non è ancora pronto, neppure per andare in panchina. Molto probabile che torni a Udine e poi vada direttamente a Manchester con i compagni.
Roma - Cagliari convocati: ecco le scelte di Gasperini
Questo l'elenco diramato da Gasperini per la sfida contro la squadra di Pisacane
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara
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