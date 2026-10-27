El Shaarawy diventa papà: l'annuncio con Ludovica Pagani in un giorno speciale è virale su Instagram
La notizia era nell'aria. Qualche avvistamento sospetto alla settimana della moda, l'indiscrezione del giornalista Gabriel Parpiglia, le foto sui social con la pancia coperta. Adesso è ufficiale: Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani diventano genitori. Lo hanno annunciato, come da tradizione attuale, con un post su Instagram in un giorno speciale: il compleanno dell'attaccante del Genoa che oggi compie 34 anni.
Ludovica Pagani incinta, il dolce messaggio di El Shaarawy
"Il compleanno migliore che potessi vivere, perché quest'anno il regalo più grande non è qualcosa che posso scartare ma qualcuno che non vediamo l'ora di abbracciare. Auguri Papi, ti aspettiamo amore della nostra vita". Non si sa ancora il sesso del bebè, anche se secondo i rumors sarebbe un maschietto, e non si sa ancora quando nascerà né dove. Di sicuro arriverà nel 2027 e per Stephan e Ludovica sarà la gioia più grande.
El Shaarawy diventa papà, migliaia di commenti sui social
Sposati dallo scorso giugno, El Shaarawy e Ludovica Pagani vivono a Genova ma mantengono la loro casa a Roma. Tanti amici, sui social, hanno condiviso la loro gioia. Tra i commenti - migliaia - quelli di Soulé, Jacobs (in attesa del quarto figlio, il terzo con la moglie Nicole), Vitinha, Tsimikas, Chiara Nasti e Elettra Lamborghini.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS