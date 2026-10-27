El Shaarawy diventa papà: l'annuncio con Ludovica Pagani in un giorno speciale è virale su Instagram

La notizia era nell'aria. Qualche avvistamento sospetto alla settimana della moda, l'indiscrezione del giornalista Gabriel Parpiglia, le foto sui social con la pancia coperta. Adesso è ufficiale: Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani diventano genitori. Lo hanno annunciato, come da tradizione attuale, con un post su Instagram in un giorno speciale: il compleanno dell'attaccante del Genoa che oggi compie 34 anni.

Ludovica Pagani incinta, il dolce messaggio di El Shaarawy "Il compleanno migliore che potessi vivere, perché quest'anno il regalo più grande non è qualcosa che posso scartare ma qualcuno che non vediamo l'ora di abbracciare. Auguri Papi, ti aspettiamo amore della nostra vita". Non si sa ancora il sesso del bebè, anche se secondo i rumors sarebbe un maschietto, e non si sa ancora quando nascerà né dove. Di sicuro arriverà nel 2027 e per Stephan e Ludovica sarà la gioia più grande.