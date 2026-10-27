Gasperini ride in tv: "Lulli e Pisilli come Totti e De Rossi? Eh...". Poi il retroscena su Rodrigo Mora e la frustata
Battere 4-2 il Cagliari poteva sembrare facile ma Gian Piero Gasperini sa che non lo è stato. Non a caso a un certo punto, nel primo tempo, infuriato ha gettato lo smanicato a terra furioso: "Alla fine va bene così - ammette però Gasperini - avevamo qualcuno in difficoltà, loro avevano gente più fresca in attacco. Il motivo della sofferenza è solo questa, è un merito ancora più grande aver vinto questa partita".
Gasperini sui singoli: cosa dice su Gollini e Ghilardi
Sui singoli, Gasp spende parole molto belle per Gollini e Ghilardi: "Ghilardi doveva entrare prima, ma era difficile fare quel cambio, sarebbe stato il primo dopo l'intervallo. È cresciuto molto dopo l'anno scorso, in ogni caso abbiamo bisogno di recuperare qualcuno. Aver vinto è un grande merito, il Cagliari è difficile da affrontare. Gollini è stato strepitoso, è un portiere di livello, all'epoca era più esuberante. Ma non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità, sono molto felice per quello che ha fatto e sta facendo. Gli ho sempre rimproverato di prendere qualche gol dalla distanza, ma è un portiere di grande valore".
Su Lulli e Pisilli: "Nel settore giovanile ci sono tanti ragazzi attaccati alla Roma ed è molto bello. C'è un attaccamente particolare, loro sono di sicuro di valore". A Dazn gli fanno notare che assist e gol di due romani non arrivavano alla Roma dal 2015-2016 quando protagonisti furono due nomi a caso: Totti e De Rossi. "Eh dai - sorride Gasperini, che poi svela un retroscena su Rodrigo Mora -. Col Porto ha fatto un gol simile, io l'ho visto e me lo ricordo, è piccolino, ma ha dato una frustata alla palla incredibile".
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