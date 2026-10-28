Gollini, dopo la super notte col Cagliari la pizza con gli amici. E c’è anche un ex Manchester...

Gollini a cena dopo Roma-Cagliari: e a tavola spunta anche Davide Petrucci

Grande protagonista della sfida vinta 4-2 dalla Roma di Gasperini, Pierluigi Gollini continua a godersi questo magic moment, in attesa di ritrovare il suo compagno di reparto Mile Svilar, attualmente ai box per infortunio. Una semplice pizza con prosciutto per l'ex estremo difensore dell'Atalanta, quel che basta per rilassarsi e ricaricare le batterie in vista del weekend, quando i giallorossi saranno chiamati a sfidare l'Udinese in terra friulana, sabato alle ore 18. A tavola con Gollini, però, c'era anche un altro volto noto del calcio italiano: si tratta di Davide Petrucci, centrocampista romano classe '91, che ha mosso i primi passi proprio nel settore giovanile della Roma (partecipando ad una Viareggio Cup), per poi volare subito in Inghilterra e firmare con il Manchester United. Da lì, dopo cinque anni con i Red Devils, un lungo girovagare per l'Europa, come testimoniano le esperienze con Cluj, Caykur Rizespor e Hapoel Beer Sheva, fino al ritorno in Italia con le maglie di Ascoli, Brindisi e Messina. E ieri, una rimpatriata tra vecchi amici nella capitale.