Gollini, dopo la super notte col Cagliari la pizza con gli amici. E c’è anche un ex Manchester...
Prima le parate in Roma-Cagliari, poi le parole al miele di Gian Piero Gasperini e infine una cena con gli amici per godersi un po' di meritato riposo. È stata una lunga serata per Pierluigi Gollini, chiusa nel migliore dei modi con una pizza in un ristorante a due passi dallo stadio Olimpico. Con il portiere, a tavola, anche un ex Manchester United.
Gollini a cena dopo Roma-Cagliari: e a tavola spunta anche Davide Petrucci
Grande protagonista della sfida vinta 4-2 dalla Roma di Gasperini, Pierluigi Gollini continua a godersi questo magic moment, in attesa di ritrovare il suo compagno di reparto Mile Svilar, attualmente ai box per infortunio. Una semplice pizza con prosciutto per l'ex estremo difensore dell'Atalanta, quel che basta per rilassarsi e ricaricare le batterie in vista del weekend, quando i giallorossi saranno chiamati a sfidare l'Udinese in terra friulana, sabato alle ore 18. A tavola con Gollini, però, c'era anche un altro volto noto del calcio italiano: si tratta di Davide Petrucci, centrocampista romano classe '91, che ha mosso i primi passi proprio nel settore giovanile della Roma (partecipando ad una Viareggio Cup), per poi volare subito in Inghilterra e firmare con il Manchester United. Da lì, dopo cinque anni con i Red Devils, un lungo girovagare per l'Europa, come testimoniano le esperienze con Cluj, Caykur Rizespor e Hapoel Beer Sheva, fino al ritorno in Italia con le maglie di Ascoli, Brindisi e Messina. E ieri, una rimpatriata tra vecchi amici nella capitale.
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