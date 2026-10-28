Wesley si allena nel giorno libero, ma in Brasile è bufera per la vita privata. Un'influencer smentisce di essere la sua amante e...
Lui si allena nel giorno di riposo. È fuori casa, vede la figlia e cerca di isolarsi da tutto, pensando solo al calcio. Ma non è facile. La bufera che ha coinvolto il brasiliano della Roma Wesley è, ovviamente, arrivata anche in patria. I media brasiliani - tutti - si sono gettati a capofitto sullo sfogo della moglie: inevitabile, visto che il giocatore è il terzino della nazionale. Nelle ultime ore si è diffusa l'indiscrezione secondo la quale Wesley avrebbe, o avrebbe avuto, una storia con l'influencer Lara Juca. La ragazza ha però smentito su Instagram. Un'utente le scrive: "Potrei sbagliarmi, ma Lara non corrisponde al profilo di un'amante, mai! Non conosco la verità del mondo, ma solo perché è sexy e single non significa che si abbasserebbe al ruolo di amante. Guardate il suo livello, avrebbe bisogno di stare con un uomo impegnato? Ne dubito". Nella sua risposta al commento, Lara non solo l'ha ringraziata, ma ha anche smentito le voci che la volevano come amante del calciatore. "Grazie mille. Il giorno in cui mi abbasserò a quel ruolo potete seppellirmi. E ora smettetela di disturbarmi".
Wesley, come stanno le cose con la moglie
Chiuso questo discorso, Wesley cerca di concentrarsi sulla sua vita calcistica. La Roma ovviamente non interviene, in Brasile dicono solo che il club gli ha consigliato un profilo basso sui social ed è vero. Per il resto, prezioso com'è per la società, tutto è nelle mani sue e di Gasperini. I rapporti con la moglie, che ad ora è rimasta in Italia, non sono facili. Dopo lo sfogo su Instagram, in cui lo accusava di tradimenti vari, sono sparite le foto su Instagram e il giocatore ha limitato i commenti. Con la speranza che presto questa storia sia solo un ricordo.
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