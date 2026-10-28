Roma, piccoli giganti crescono: Mora alla Messi, il filo rosso di due colpi di testa all’Olimpico

Ci sono gol che valgono più di una semplice rete. Perché raccontano una storia, sfidano le apparenze e ricordano che nel calcio le misure non sono sempre quelle scritte sulla carta d’identità. Rodrigo Mora, con il suo metro e 68, ne ha offerto un esempio perfetto nella sfida di ieri contro il Cagliari: un colpo di testa fuori dall’area piccola, con la difesa avversaria schierata, trasformato in una prodezza capace di accendere la curiosità e riportare la memoria a una notte indimenticabile.

Roma Pagelle Roma: Mora si divora il campo, Gollini come Batman. Lulli è un gioiello Guarda la gallery Mora come Messi all'Olimpico di Roma Il pensiero corre inevitabilmente a Lionel Messi. Il 27 maggio 2009, allo Stadio Olimpico di Roma, l’argentino salì in cielo per raccogliere il cross di Xavi e battere van der Sar con un colpo di testa destinato a entrare nella storia della Champions League. Il Barcellona si impose 2-0 sul Manchester United, conquistando la coppa e completando una stagione straordinaria. Messi, alto 1,70 centimetri, aveva scelto uno dei palcoscenici più importanti per dimostrare che anche un giocatore tutt’altro che imponente può fare la differenza nel gioco aereo.