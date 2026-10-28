Roma, piccoli giganti crescono: Mora alla Messi, il filo rosso di due colpi di testa all’Olimpico
Ci sono gol che valgono più di una semplice rete. Perché raccontano una storia, sfidano le apparenze e ricordano che nel calcio le misure non sono sempre quelle scritte sulla carta d’identità. Rodrigo Mora, con il suo metro e 68, ne ha offerto un esempio perfetto nella sfida di ieri contro il Cagliari: un colpo di testa fuori dall’area piccola, con la difesa avversaria schierata, trasformato in una prodezza capace di accendere la curiosità e riportare la memoria a una notte indimenticabile.
Mora come Messi all'Olimpico di Roma
Il pensiero corre inevitabilmente a Lionel Messi. Il 27 maggio 2009, allo Stadio Olimpico di Roma, l’argentino salì in cielo per raccogliere il cross di Xavi e battere van der Sar con un colpo di testa destinato a entrare nella storia della Champions League. Il Barcellona si impose 2-0 sul Manchester United, conquistando la coppa e completando una stagione straordinaria. Messi, alto 1,70 centimetri, aveva scelto uno dei palcoscenici più importanti per dimostrare che anche un giocatore tutt’altro che imponente può fare la differenza nel gioco aereo.
Un gol che nel 2025 lo stesso fuoriclasse argentino ha indicato come il suo preferito in carriera. Sedici anni dopo, ancora all’Olimpico, la storia sembra offrire un nuovo capitolo. Mora è persino più basso di due centimetri rispetto alla Pulce e ha trovato la via del gol con la testa in una situazione tutt’altro che semplice. Un dettaglio statistico che rende la sua prodezza ancora più curiosa, al di là di qualsiasi confronto tra i due calciatori.
L'altezza conta poco nel calcio
Nessun paragone tecnico, naturalmente. Messi appartiene a una dimensione calcistica costruita illegale. Mora ha ancora una strada tutta da percorrere. Ma il calcio sa regalare immagini che attraversano le epoche e avvicinano, anche solo per un istante, protagonisti lontanissimi per carriera e percorso. La lezione è semplice: l’altezza può essere un dato fisico, non un limite invalicabile. Posizione, tempismo, coraggio e capacità di leggere la traiettoria possono trasformare un colpo apparentemente improbabile in una giocata decisiva. Piccoli giganti crescono. E a volte basta un pallone che arriva dall’alto per ricordare a tutti che il talento non si misura in centimetri.
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