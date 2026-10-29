Mora, Lulli e Pisilli: un patrimonio da cento milioni per la Roma!
C'è una Roma che vince e un’altra che cresce, sogna e si prende la scena. È la Roma dei ragazzi, di quei talenti che aspettano il momento giusto, entrano in campo e cambiano il destino delle partite. Contro il Cagliari, martedì, la linea verde ha lasciato il segno: tre gol su quattro portano la firma di giocatori under 23. Lulli, Pisilli e Mora hanno trasformato una vittoria in una fotografia del futuro. Un patrimonio tecnico ed economico che Gasperini sta valorizzando e che i Friedkin possono custodire come un autentico tesoro.
Tradizione Roma con i giovani
La copertina è tutta per Emanuele Lulli e Niccolò Pisilli, due figli di Roma, due ragazzi che tengono viva la tradizione romanista e che hanno costruito insieme una rete dal sapore speciale. Assist del classe 2007 per il classe 2004: da un prodotto della Primavera all’altro, un passaggio che racconta il valore del vivaio giallorosso. Per ritrovare un gol interamente costruito da due prodotti del settore giovanile bisogna tornare indietro di oltre dieci anni, al 2 maggio 2016, quando in Genoa-Roma, finita 2-3, De Rossi toccò una punizione per il potente tiro di Totti. Un filo che attraversa le generazioni e riporta al centro l’identità della Roma. Lulli è stata la scoperta estiva di Gasperini, che lo ha aggregato alla prima squadra durante il ritiro e poi ha bloccato la sua partenza in prestito, intuendone le potenzialità. Una scelta che ricorda quella compiuta lo scorso dicembre per Pisilli, anche lui trattenuto quando sembrava destinato a partire in prestito. Due intuizioni che oggi stanno dando frutti preziosi. Lulli ha firmato quattro giorni fa il rinnovo fino al 2031 e la sua valutazione si aggira già intorno ai 20 milioni di euro. Pisilli è clamorosamente il secondo miglior marcatore della Roma in questa stagione e ha raggiunto un valore di almeno 30 milioni. Due storie nate a Trigoria, due talenti che possono ancora crescere e aumentare il proprio peso nella squadra.
Roma, il Mora show in scena
Poi c’è Mora, il diciannovenne arrivato dal Porto per 50 milioni complessivi (fin qui versati 25) e già capace di accendere l’entusiasmo: due gol in sette partite. Contro il Cagliari il suo ingresso è stato esaltante. Sulla trequarti ha trovato gli spazi per incidere, firmando il gol di testa e servendo a Malen il pallone del definitivo 4-2. Qualità, personalità e la capacità di lasciare il segno quando la partita chiama. Rodrigo è in crescita e si sta inserendo al meglio nel contesto. E a soli 19 anni può avere dei margini di crescita mostruosi. Dopo quelli di Mourinho, ecco i bambini di Gasperini: un terzetto da 100 milioni complessivi, con prospettive differenti ma un obiettivo comune. Mora è chiamato a confermare il peso dell’investimento, mentre Lulli e Pisilli possono continuare a crescere e aumentare ulteriormente il proprio valore. Gasp li sta plasmando, dosandone l’impiego e inserendoli nelle rotazioni al momento giusto. Non certo semplici alternative, ma protagonisti in grado di spostare gli equilibri. Il progetto prende forma così: il club investe, il settore giovanile produce, la prima squadra raccoglie i frutti. E mentre la Roma macina punti, i suoi ragazzi conquistano spazio e responsabilità. Il futuro non è soltanto una promessa da aspettare: a Trigoria è già presente.
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