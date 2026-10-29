Svilar a Roma: oggi nuovi accertamenti

La Roma di Gasperini ieri ha beneficiato di una giornata di riposo, oggi tornerà ad allenarsi e domani partirà alla volta di Udine, dove sabato sarà impegnata in campionato. Poi scatterà il conto alla rovescia per la sfida di Champions di martedì a Manchester. Una partita che Svilar vuole vivere di nuovo in campo. Il portiere è tornato dal Belgio dove ha svolto lavoro di recupero per la rottura del dito del piede, e oggi verrà sottoposto a nuovi controlli per cercare di recuperare in tempo per lo United.