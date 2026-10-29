Svilar a Roma: oggi nuovi accertamenti
La Roma di Gasperini ieri ha beneficiato di una giornata di riposo, oggi tornerà ad allenarsi e domani partirà alla volta di Udine, dove sabato sarà impegnata in campionato. Poi scatterà il conto alla rovescia per la sfida di Champions di martedì a Manchester. Una partita che Svilar vuole vivere di nuovo in campo. Il portiere è tornato dal Belgio dove ha svolto lavoro di recupero per la rottura del dito del piede, e oggi verrà sottoposto a nuovi controlli per cercare di recuperare in tempo per lo United.
Il programma della Roma fino a Manchester
Dopo la partita in Friuli, infatti, i giallorossi non rientreranno nella Capitale: domenica si alleneranno direttamente a Udine, mentre lunedì partiranno da Trieste per l’Inghilterra, dove svolgeranno la rifinitura in vista dell’impegno europeo.
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