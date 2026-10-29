Svilar, il recupero procede ma tornerà solo dopo la sosta: tocca ancora a Gollini

Bene, non ancora benissimo. Mile Svilar è tornato oggi a Roma per una visita al piede dopo la prima parte di rieducazione in Belgio: le notizie sono state confortanti, perché il recupero procede, ma il portiere non riuscirà a rientrare prima della sosta. A Udine, a Manchester e con il Sassuolo ci sarà ancora Gollini.