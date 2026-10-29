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Svilar, il recupero procede ma tornerà solo dopo la sosta: tocca ancora a Gollini

Il portiere della Roma oggi in città per una visita: tutti i dettagli
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Chiara Zucchelli
Chiara Zucchelli

1 min

Pubblicato il 29.10.2026, 13:47

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Bene, non ancora benissimo. Mile Svilar è tornato oggi a Roma per una visita al piede dopo la prima parte di rieducazione in Belgio: le notizie sono state confortanti, perché il recupero procede, ma il portiere non riuscirà a rientrare prima della sosta. A Udine, a Manchester e con il Sassuolo ci sarà ancora Gollini.

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