Svilar, il recupero procede ma tornerà solo dopo la sosta: tocca ancora a Gollini
Il portiere della Roma oggi in città per una visita: tutti i dettagli
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Bene, non ancora benissimo. Mile Svilar è tornato oggi a Roma per una visita al piede dopo la prima parte di rieducazione in Belgio: le notizie sono state confortanti, perché il recupero procede, ma il portiere non riuscirà a rientrare prima della sosta. A Udine, a Manchester e con il Sassuolo ci sarà ancora Gollini.
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