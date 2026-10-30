La crescita straordinaria di Soulé con il lavoro di Gasperini: ora vale 50 milioni
C’ è un mancino che sta trasformando in oro tutto quello che tocca. È quello di Matias Soulé, diventato sempre più protagonista nella Roma di Gasperini, capace di incidere con i gol, con gli assist, di accendere la manovra e trascinare i compagni anche quando la porta non si apre. Tra 15 reti e 16 assist con la Roma, il suo contributo ha fruttato ben 26 punti, un bottino pesantissimo che racconta meglio di qualsiasi aggettivo il valore dell’argentino. Mati cresce, si prende responsabilità e allarga i confini del proprio talento: oggi non è più soltanto una promessa da aspettare, ma una certezza su cui costruire. E il suo valore di mercato può spingersi oltre quota 50 milioni di euro.
La svolta e l'esame di maturità
La svolta è sotto gli occhi di tutti. Dalla Fiorentina fino al Cagliari, passando per l’Atalanta e il Napoli, Soulé si è confermato leader tecnico della squadra, tra i migliori in campo - come contro i sardi - anche quando da lui non sono arrivati gol o assist. Perché il suo peso non si misura soltanto con le statistiche offensive: c’è una maturità nuova, la capacità di leggere i momenti della partita, di capire quando accelerare e quando mettersi al servizio della squadra. Sta ampliando il proprio raggio d’azione, assumendosi responsabilità che appartengono ai giocatori destinati a fare la differenza. Proprio come Dybala. Avere un talento del genere è bellissimo, averne due è un lusso. Adesso Mati deve continuare su questa strada.
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