La crescita straordinaria di Soulé con il lavoro di Gasperini: ora vale 50 milioni

C’ è un mancino che sta trasformando in oro tutto quello che tocca. È quello di Matias Soulé, diventato sempre più protagonista nella Roma di Gasperini, capace di incidere con i gol, con gli assist, di accendere la manovra e trascinare i compagni anche quando la porta non si apre. Tra 15 reti e 16 assist con la Roma, il suo contributo ha fruttato ben 26 punti, un bottino pesantissimo che racconta meglio di qualsiasi aggettivo il valore dell’argentino. Mati cresce, si prende responsabilità e allarga i confini del proprio talento: oggi non è più soltanto una promessa da aspettare, ma una certezza su cui costruire. E il suo valore di mercato può spingersi oltre quota 50 milioni di euro.