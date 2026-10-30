Roma, i convocati di Gasperini per l'Udinese
Gian Piero Gasperini ha ufficializzato l'elenco dei giocatori a disposizione per Udinese-Roma, gara valida per la decima giornata di Serie A.
Roma, le convocazioni di Gasperini per la trasferta di Udine: 4 assenze
Sono quattro gli indisponibili (i soliti) che non prenderanno parte alla trasferta: Svilar, Koné, Dybala e Pellegrini, ancora fuori dalla lista dei convocati per infortunio.
Roma, i convocati per Udinese-Roma
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Camara
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