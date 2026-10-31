Bomber Malen, a Udine è pronta una gabbia difensiva

Non gliela fai mica sotto al naso a uno come Donyell Malen, il predatore capace di finire appena sette volte in fuorigioco in otto partite pur danzando di continuo sulla linea di difesa avversaria e in grado di segnare 7 gol con appena 12 tiri nello specchio. Non lo freghi e non ti perdona, insomma, da cecchino spietato e concentrato come pochi altri. L’Udinese però è uno di quegli scalpi che ancora gli manca e su questo campo nella passata stagione i ragazzi del Gasp rimbalzarono al cospetto della fisicità dei colossi di R unjaić . La storia oggi pomeriggio non cambierà: con A bankwah, Kabasele e Palma, rispettivamente 188, 189 e 195 centimetri, c’è una gabbia dalle sbarre altissime pronta per l’olandese.

Roma Udinese-Roma, la probabile formazione scelta da Gasperini Guarda la gallery Malen cinico, la Roma ringrazia: i numeri Le difficoltà non lo spaventano. Dopotutto, in termini di media realizzativa sta andando meglio dei fenomenali cinque mesi (gennaio-maggio) dell’annata scorsa, quella in cui si calò sull’Italia come un alieno: aveva utilizzato 31 conclusioni in porta per segnare 14 volte, il suo passo ora va ancora più spedito. E forma un binomio ideale con il dato degli xG, cioè il numero di gol che i suoi tiri in teoria - sulla base della pericolosità dei tentativi - avrebbero potuto generare, nel caso di Malen pari a 6,6. È stato talmente cinico che, oltre a non aver sprecato grandi occasioni, segna anche più di quanto dovrebbe. La sua parsimonia è certificata dal numero di tocchi in area: ha avuto la sfera tra i piedi all’interno dei sedici metri finali di campo soltanto 61 volte in 516 minuti, quindi otto volte e mezzo a partita. Non è tipo da leziosismi, lui di solito bada al sodo. Anche se questo significa uscire e allontanarsi dalla tradizionale zona di caccia per andare in cerca della palla e dello spazio. L’evoluzione finale del bomber è confermata dalla capacità di essere anche un rifinitore per i compagni: se la squadra ha migliorato i suoi numeri offensivi non è infatti solamente merito dei gol di Malen, tanti ma in un certo senso pure previsti; con l’ex Aston Villa è anche migliorata la qualità del gioco, la rapidità degli scambi e l’incisività dei movimenti. «Fa la differenza e ci rende più forti», il pensiero di Gasperini.