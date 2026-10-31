Retroscena Roma, gol e trasferta: l’obiettivo vittoria e il record a Udine

INVIATO A UDINE - La Roma vuole continuare a stupire, senza fermarsi a guardare quanto ha già costruito. Al Bluenergy Stadium contro l'Udinese i giallorossi hanno un'altra occasione per dare forza alle proprie ambizioni e confermare una partenza di campionato che, numeri alla mano, sta già entrando nella storia. Ventitré gol nelle prime dieci giornate, una squadra capace di trovare soluzioni offensive attraverso interpreti diversi e una linea verde che continua a regalare soddisfazioni. La formazione di Gasperini viaggia con il vento in poppa e a Udine cerca nuove conferme, ma anche un risultato che potrebbe aggiungere un altro tassello a un percorso fin qui significativo.

Roma Udinese-Roma, la probabile formazione di Gasperini Guarda la gallery Ventitré reti dopo le prime dieci giornate di Serie A rappresentano un bottino importante, che soltanto quattro volte nella storia giallorossa è stato superato a questo punto della stagione. È successo nel 1960/61, con 26 gol, nel 2013/14, con 24, nel 2015/16, con 25, e nel 2016/17, ancora con 26. Un dato che racconta la vocazione offensiva della squadra di Gasp e restituisce la dimensione del rendimento raggiunto in questa prima parte di campionato. La Roma segna, diverte e soprattutto dimostra di avere più strade per arrivare alla porta avversaria. Anche fuori dall’Olimpico.