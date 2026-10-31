Retroscena Roma, gol e trasferta: l’obiettivo vittoria e il record a Udine
INVIATO A UDINE - La Roma vuole continuare a stupire, senza fermarsi a guardare quanto ha già costruito. Al Bluenergy Stadium contro l'Udinese i giallorossi hanno un'altra occasione per dare forza alle proprie ambizioni e confermare una partenza di campionato che, numeri alla mano, sta già entrando nella storia. Ventitré gol nelle prime dieci giornate, una squadra capace di trovare soluzioni offensive attraverso interpreti diversi e una linea verde che continua a regalare soddisfazioni. La formazione di Gasperini viaggia con il vento in poppa e a Udine cerca nuove conferme, ma anche un risultato che potrebbe aggiungere un altro tassello a un percorso fin qui significativo.
Ventitré reti dopo le prime dieci giornate di Serie A rappresentano un bottino importante, che soltanto quattro volte nella storia giallorossa è stato superato a questo punto della stagione. È successo nel 1960/61, con 26 gol, nel 2013/14, con 24, nel 2015/16, con 25, e nel 2016/17, ancora con 26. Un dato che racconta la vocazione offensiva della squadra di Gasp e restituisce la dimensione del rendimento raggiunto in questa prima parte di campionato. La Roma segna, diverte e soprattutto dimostra di avere più strade per arrivare alla porta avversaria. Anche fuori dall’Olimpico.
C'è infatti una statistica che aggiunge ulteriore interesse alla partita del Bluenergy Stadium. Nelle prime quattro trasferte di questo campionato la Roma ha raccolto due vittorie e due pareggi, mantenendo quindi l'imbattibilità lontano dall'Olimpico. Per ritrovare una partenza esterna con almeno cinque gare senza sconfitte bisogna tornare alla stagione 2019/20, quando i giallorossi riuscirono a mettere insieme tre successi e due pareggi. Oggi l'occasione per ripetere quell'avvio e allungare una striscia che darebbe ulteriore consistenza alle ambizioni della squadra. A Udine non ci sono soltanto tre punti in palio: la Roma vuole continuare a scrivere la propria storia
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