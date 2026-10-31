Orgoglio Gasperini: "Dopo il 4-0 ci siamo distratti, ci sta". E sui recuperi di Dybala, Kone e Svilar...

Gasperini: "Recuperiamo Dybala, Koné o Svilar? Ci spero, ma..."

Infine: "Ho la fortuna di avere tutti i giocatori, anche quelli meno giovani, che danno disponibilità. Ho un mix fantastico, Ghilardi era arrabbiato perché gli era stato annullato un gol in Champions e gli è rimasta la voglia di far gol. Faccio fatica a ricordare un periodo con 3 partite così ogni 3 giorni. Forse a febbraio con l'Atalanta quando avevamo vinto l'Europa League. Dopo la prossima sosta gli impegni saranno un po' meno. Per tutto questo abbiamo dovuto anche fare i conti con le assenze di Dybala, Kone, Svilar e Pellegrini. Aver ruotato la rosa con il minutaggio ci ha aiutato. Recuperiamo Dybala, Kone, Svilar prima della sosta? Ci spero, ma difficile che recuperino. Questa settimana sarà decisiva, magari tutti e tre o magari nessuno".

Il commento di Gasperini in conferenza stampa

Gasperini è intervenuto anche in sala stampa dopo la gara: "I due gol presi? Quando fai un primo tempo di quella qualità, il rischio è che pensi che la partita sia chiusa. Non volevo fare un secondo tempo di brutte figure. I primi 45 minuti sono stati troppo belli per sciuparli. L’obiettivo era non subire gol: sul primo gol è scappata un po’ la palla, il secondo è stato un brutto segnale di aver staccato. Poi abbiamo avuto l’energia per riprenderci, abbiamo sbagliato qualche gol e qualche scelta. È arrivato il quinto gol di Ghilardi, che lo va a premiare. È stata una partita di valore. Ghilardi? Era dispiaciuto per quel gol annullato in Champions, ora siamo tutti contenti per lui. È un ragazzo che è cresciuto tanto dal punto di vista atletico, ma soprattutto in termini di fiducia e convinzione. Cristante? Me lo ricordavo così forte. È stato fermo un mese per un infortunio al ginocchio sfortunato durante la pausa. È ancora con le fasciature, ha giocato tre partite di fila: più gioca, come De Roon, e meglio sta. L’intensità. La preparazione è la stessa. Abbiamo una preparazione di base, ma lavoriamo molto sull’individuale, in base alle caratteristiche dei giocatori. È difficile allenare Mora come N’Dicka. La crescita della Roma? Nessuno ha la sfera di cristallo che può decidere dove arrivare. Lavori guardando avanti, al presente. Le risposte dei giocatori sono straordinarie. Questo è un gruppo che ha voglia, ha fame, vuole migliorarsi, cerca nuovi obiettivi di squadra e personali. Non abbiamo il tempo di fare il lavoro tattico, quello lo facciamo durante le partite perché non abbiamo tempo. Abbiamo una grande fiducia in tutta la rosa. Quello che ci aiuta è l’utilizzo di tutta la rosa. Hanno segnato un mediano, un trequartista, un centravanti e due difensori. Mi ci rivedo in tutti i concetti di gioco, anche nei gol di bella fattura. Questo è il frutto di un momento brillante, dove tutti sanno di poter essere decisivi. Aveva indicato l’Udinese come sorpresa del campionato? Vero. Questo è sempre stato un campo ostico".