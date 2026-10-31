Orgoglio Gasperini: "Dopo il 4-0 ci siamo distratti, ci sta". E sui recuperi di Dybala, Kone e Svilar...
La Roma ha travolto 5-2 l'Udinese in Friuli nella decima giornata di Serie A, portandosi così al terzo posto con 24 punti in classifica. Così Gian Piero Gasperini in diretta su Dazn dopo la partita: "I numeri a volte contano e dicono qualcosa. Facciamo tanti gol e con giocatori diversi, è sintomo di fiducia".
Le parole di Gasperini dopo Udinese-Roma
Questo invece il commento dell'allenatore dei giallorossi sui gol subiti: "Abbassato i giri del motore? Anche quelle che si giocano le prime posizioni qualche problemino ce l'hanno. Fai 4-0 al primo tempo, ma per quanto nell'intervallo abbiamo detto di stare attenti, difendere bene e non prendere gol noi giochiamo tra 3 giorni a Manchester, questa è stata l'ottava partita in meno di 20 giorni. Più che le forze fisiche, viene a mancare un po' di concentrazione. Nel secondo gol eravamo schierati, non l'avremmo mai preso e invece avevamo staccato".
Gasperini: "Recuperiamo Dybala, Koné o Svilar? Ci spero, ma..."
Infine: "Ho la fortuna di avere tutti i giocatori, anche quelli meno giovani, che danno disponibilità. Ho un mix fantastico, Ghilardi era arrabbiato perché gli era stato annullato un gol in Champions e gli è rimasta la voglia di far gol. Faccio fatica a ricordare un periodo con 3 partite così ogni 3 giorni. Forse a febbraio con l'Atalanta quando avevamo vinto l'Europa League. Dopo la prossima sosta gli impegni saranno un po' meno. Per tutto questo abbiamo dovuto anche fare i conti con le assenze di Dybala, Kone, Svilar e Pellegrini. Aver ruotato la rosa con il minutaggio ci ha aiutato. Recuperiamo Dybala, Kone, Svilar prima della sosta? Ci spero, ma difficile che recuperino. Questa settimana sarà decisiva, magari tutti e tre o magari nessuno".
Il commento di Gasperini in conferenza stampa
Gasperini è intervenuto anche in sala stampa dopo la gara: "I due gol presi? Quando fai un primo tempo di quella qualità, il rischio è che pensi che la partita sia chiusa. Non volevo fare un secondo tempo di brutte figure. I primi 45 minuti sono stati troppo belli per sciuparli. L’obiettivo era non subire gol: sul primo gol è scappata un po’ la palla, il secondo è stato un brutto segnale di aver staccato. Poi abbiamo avuto l’energia per riprenderci, abbiamo sbagliato qualche gol e qualche scelta. È arrivato il quinto gol di Ghilardi, che lo va a premiare. È stata una partita di valore. Ghilardi? Era dispiaciuto per quel gol annullato in Champions, ora siamo tutti contenti per lui. È un ragazzo che è cresciuto tanto dal punto di vista atletico, ma soprattutto in termini di fiducia e convinzione. Cristante? Me lo ricordavo così forte. È stato fermo un mese per un infortunio al ginocchio sfortunato durante la pausa. È ancora con le fasciature, ha giocato tre partite di fila: più gioca, come De Roon, e meglio sta. L’intensità. La preparazione è la stessa. Abbiamo una preparazione di base, ma lavoriamo molto sull’individuale, in base alle caratteristiche dei giocatori. È difficile allenare Mora come N’Dicka. La crescita della Roma? Nessuno ha la sfera di cristallo che può decidere dove arrivare. Lavori guardando avanti, al presente. Le risposte dei giocatori sono straordinarie. Questo è un gruppo che ha voglia, ha fame, vuole migliorarsi, cerca nuovi obiettivi di squadra e personali. Non abbiamo il tempo di fare il lavoro tattico, quello lo facciamo durante le partite perché non abbiamo tempo. Abbiamo una grande fiducia in tutta la rosa. Quello che ci aiuta è l’utilizzo di tutta la rosa. Hanno segnato un mediano, un trequartista, un centravanti e due difensori. Mi ci rivedo in tutti i concetti di gioco, anche nei gol di bella fattura. Questo è il frutto di un momento brillante, dove tutti sanno di poter essere decisivi. Aveva indicato l’Udinese come sorpresa del campionato? Vero. Questo è sempre stato un campo ostico".
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