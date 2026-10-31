Da Endrick alle accuse di Allegri: D'Amico risponde così prima di Udinese-Roma

" Le parole di Allegri? Siamo concentrati su noi stessi. Siamo abituati a lavorare, lavorare tanto. Il risultato finale di ogni campionato è quello che meriti sul campo. Pensiamo a noi, a oggi. Sarà una partita importante e difficile". Così Tony D'Amico in diretta su Dazn prima di Udinese-Roma .

Il direttore sportivo dei giallorossi ha parlato anche del mercato di gennaio, ormai alle porte: " Endrick ? Oggi è difficile pensare a dei nomi e ipotizzarlo. Manca davvero tanto. Endrick è un giocatore forte, del Real Madrid , ma ribadisco che siamo concentrati su quello che c'è da fare sul campo. Giochiamo ogni tre giorni. Per il mercato ci sarà tempo".

D'Amico sul futuro di Hermoso: "Al momento giusto affronteremo il tema del rinnovo"

La crescita del gruppo e il futuro di Hermoso: "Siamo contenti di come stanno crescendo tutti i ragazzi. Avendo tante partite è importante, come dice Gasperini, allargare la rosa. Rinnovo Hermoso? Un giocatore importante per noi, non solo la domenica ma anche durante la settimana. Un esempio per quei ragazzi di cui parlavo prima. Al momento giusto affronteremo anche il tema del rinnovo".

Udinese-Roma, D'Amico: "Servirà qualità. Dybala? Ha bisogno di qualche giorno in più"

Sotto con l'Udinese in attesa del rientro di Dybala: "Affrontiamo l'Udinese che, al di là della classifica, è difficile da affrontare, fisica. Potrebbe usare un blocco basso e li serve un po' di qualità per uscirne fuori. Siamo convinti di poter fare una buona gara. Dybala ha bisogno di qualche giorno in più rispetto a quello che pensavamo. A metà settimana vedremo un pochino. Dispiace, abbiamo tante partite e viene a mancare una risorsa per il mister e sono cose che succedono".