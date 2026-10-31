Roma e Udine, un gemellaggio sempre più forte al Bluenergy
INVIATO A UDINE - Cinquemila tifosi della Roma al Bluenergy Stadium, ma uno stadio tutto unito prima della partita. Perché la tifoseria dell’Udinese e quella giallorossa sono legate da uno storico gemellaggio che hanno rafforzato anche stasera, prima del fischio d’inizio. Come? Urlando a squarciagola il nome delle squadre “sorelle”. Dalla curva Nord si è sentito gridare “Roma, Roma”, dall’altra parte, nel grande settore ospiti della curva Sud invece “Udine, Udine”. Applausi su applausi, in un clima di festa e rispetto reciproco.
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