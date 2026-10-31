Ghilardi e la battuta sull'esultanza dopo il gol all'Udinese: "Meglio di Lulli"

UDINE - Oltre che per il successo sull'Udinese della sua Roma, Daniele Ghilardi sorride per il suo primo gol in Serie A a 23 anni. Dopo la gioia strozzata per la rete annullata in Champions contro lo Slovan Bratislava, il difensore giallorosso stavolta ha potuto esultare davvero: "Sono molto contento, ho calciato con tutta la forza che avevo - racconta Ghilardi a Dazn - verso fine partita avevo pure i crampi ai polpacci, ero morto, non mi hanno visto". Dallo studio sottolineano come abbia esultato più di Lulli, che ha segnato nel 4-2 al Cagliari di martedì: "Sì, ma Emanuele non è abituato, io ne ho fatti uno in B uno in C, pochi, però ne ho fatti. Sono contento, ci ho messo più di due stagioni a farlo, ma ci sono riuscito".