Ghilardi e la battuta sull'esultanza dopo il gol all'Udinese: "Meglio di Lulli"
UDINE - Oltre che per il successo sull'Udinese della sua Roma, Daniele Ghilardi sorride per il suo primo gol in Serie A a 23 anni. Dopo la gioia strozzata per la rete annullata in Champions contro lo Slovan Bratislava, il difensore giallorosso stavolta ha potuto esultare davvero: "Sono molto contento, ho calciato con tutta la forza che avevo - racconta Ghilardi a Dazn - verso fine partita avevo pure i crampi ai polpacci, ero morto, non mi hanno visto". Dallo studio sottolineano come abbia esultato più di Lulli, che ha segnato nel 4-2 al Cagliari di martedì: "Sì, ma Emanuele non è abituato, io ne ho fatti uno in B uno in C, pochi, però ne ho fatti. Sono contento, ci ho messo più di due stagioni a farlo, ma ci sono riuscito".
Difensori in attacco con Gasperini
Il gioco di Gasperini, soprattutto in questa stagione, prevede che i difensori centrali si inseriscano spesso in attacco: "Siamo siamo abituati ad inserirci e a giocare in area di rigore. Una cosa che dice sempre il mister è che tutti abbiamo le qualità per fare l'assist o il gol, che sia il difensore, il centrocampista o l'attaccante e anche in allenamento ci lavoriamo molto. Penso che si veda".
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS