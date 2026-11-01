Svilar, nessun anticipo: rientro dopo la sosta

Roma, programma Champions: seduta a Udine, poi partenza per l’Inghilterra

I giallorossi sono rimasti in ritiro dopo il bel successo in Friuli per preparare al meglio la trasferta in casa del Manchester United
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Giorgio Marota
Giorgio Marota

2 min

Pubblicato il 01.11.2026, 08:34

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E ora, il Teatro dei Sogni. Quello che per la Roma, più di una volta, si è trasformato in realtà in un incubo calcistico. Il 7-1 in Champions e il 6-2 in Europa League, giusto per citare due precedenti a Old Trafford, sono avvisaglie che dimostrano quanto la trasferta di dopodomani a casa United non vada affatto considerata una gita di piacere, anche se i Red Devils sono in crisi nera. I giallorossi hanno il vantaggio del vento in poppa, mentre gli avversari a questo appuntamento ci arrivano nella tempesta: anche ieri hanno incassato una sconfitta, 2-0 contro il Chelsea, ed è stata la terza sconfitta di fila tra Premier e Champions, la quarta nelle ultime cinque. La squadra di Carrick - a rischio esonero - non esulta dal 10 settembre, 4-0 contro il Sabah al debutto europeo.

 

Le pagelle della Roma nel 5-2 all'Udinese: Malen mostro, Cristante il migliore
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Allenamento a Udine, poi rotta su Manchester

La Roma si preparerà a questa trasferta continuando il ritiro. Da venerdì è a Udine e stamattina si allenerà al centro sportivo dell’Udinese per la tradizionale sgambata post-partita. Oggi pomeriggio il volo in direzione Manchester, dove Gasperini e suoi resteranno fino a mercoledì mattina, cioè il giorno dopo la partita di Champions. A Malen e compagni è richiesto l’ultimo sforzo prima della sosta. In coppa è previsto il ritorno nel blocco dei titolari di Mancini e Pisilli

 

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