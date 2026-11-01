Roma, programma Champions: seduta a Udine, poi partenza per l’Inghilterra

E ora, il Teatro dei Sogni. Quello che per la Roma, più di una volta, si è trasformato in realtà in un incubo calcistico. Il 7-1 in Champions e il 6-2 in Europa League, giusto per citare due precedenti a Old Trafford, sono avvisaglie che dimostrano quanto la trasferta di dopodomani a casa United non vada affatto considerata una gita di piacere, anche se i Red Devils sono in crisi nera. I giallorossi hanno il vantaggio del vento in poppa, mentre gli avversari a questo appuntamento ci arrivano nella tempesta: anche ieri hanno incassato una sconfitta, 2-0 contro il Chelsea, ed è stata la terza sconfitta di fila tra Premier e Champions, la quarta nelle ultime cinque. La squadra di Carrick - a rischio esonero - non esulta dal 10 settembre, 4-0 contro il Sabah al debutto europeo.