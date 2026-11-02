Roma, attacco da record: il gol è di squadra

Una Roma spaventosa , bella da vedere e soprattutto difficile da fermare. Una squadra che attacca in tanti modi, con tanti uomini e senza dipendere da un solo protagonista. È la Roma di Gasperini , sempre più riconoscibile, sempre più gasperiniana, sempre più capace di esaltare le qualità di un gruppo che ha imparato a muoversi all’unisono. Perché il segreto di questa squadra è proprio qui: la Roma è di tutti . E tutti, prima o poi, diventano protagonisti. I numeri raccontano una crescita impressionante: diciassette risultati utili consecutivi in Serie A , nessuna sconfitta in campionato e soprattutto 28 gol nelle prime dieci giornate . Un bottino mai raggiunto nella storia giallorossa dopo altrettante partite. E sono addirittura 36 le marcature stagionali in tredici partite . Una valanga offensiva che non nasce soltanto dai piedi degli attaccanti, ma da una partecipazione collettiva che rappresenta una delle firme più evidenti del lavoro di Gasperini.

COINVOLGIMENTO . Sono già quattordici i giocatori diversi ad aver trovato la via della rete tra campionato e Champions. Un dato che fotografa perfettamente la forza e la qualità di una rosa corta, ma anche la capacità dell’allenatore di coinvolgere ogni reparto nella fase offensiva. La Roma non aspetta soltanto i gol dei suoi attaccanti: li costruisce e li cerca attraverso tutto il campo, con difensori e centrocampisti pronti a inserirsi, accompagnare l’azione e diventare decisivi. Non è un dettaglio, soprattutto in un momento in cui l’emergenza nel reparto offensivo costringe Gasp a trovare soluzioni alternative. E lui risponde allargando il ventaglio delle possibilità, trasformando ogni interprete in una potenziale arma.

Non solo l'attacco: i numeri sotto porta di centrocampo e difesa

18 DAGLI ALTRI. I numeri sono eloquenti: nove reti arrivano dai difensori e altre nove dai centrocampisti. Diciotto gol complessivi tra le due competizioni, una quota enorme, che dimostra quanto sia corale la manovra giallorossa. Da Pisilli, protagonista contro Fiorentina, Torino, Slovan Bratislava e Cagliari, a Hermoso a segno contro Atalanta e Slovan, passando per Cristante, Koné, Lulli, Molina, Balerdi, N’Dicka e Ghilardi. C’è spazio per tutti, anche per chi parte lontano dalla porta e finisce per prendersi la scena nell’area avversaria.

A Udine, nell’ultima dimostrazione di questa abbondanza, hanno trovato il gol proprio Cristante, N’Dicka e Ghilardi. Tre reti che raccontano una squadra capace di colpire da ogni posizione e con interpreti sempre diversi. È questa la vera ricchezza della Roma: non avere un unico terminale offensivo, ma una squadra intera che partecipa alla costruzione e alla finalizzazione. Gasp - che ha trovato 30 vittorie in A con la Roma alla sua partita numero 48, prima di Capello, Spalletti e anche Mou - ha portato a Trigoria la sua idea di calcio, fatta di aggressività, intensità, occupazione degli spazi e attacchi continui. E adesso quella filosofia si riflette anche nei tabellini. Quando manca un attaccante, quando le soluzioni davanti si riducono, arrivano i centrocampisti e i difensori a compensare. Non un semplice piano B, ma una caratteristica strutturale di una squadra che sa giocare da squadra.