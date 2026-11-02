Roma, attacco da record: il gol è di squadra
Una Roma spaventosa, bella da vedere e soprattutto difficile da fermare. Una squadra che attacca in tanti modi, con tanti uomini e senza dipendere da un solo protagonista. È la Roma di Gasperini, sempre più riconoscibile, sempre più gasperiniana, sempre più capace di esaltare le qualità di un gruppo che ha imparato a muoversi all’unisono. Perché il segreto di questa squadra è proprio qui: la Roma è di tutti. E tutti, prima o poi, diventano protagonisti. I numeri raccontano una crescita impressionante: diciassette risultati utili consecutivi in Serie A, nessuna sconfitta in campionato e soprattutto 28 gol nelle prime dieci giornate. Un bottino mai raggiunto nella storia giallorossa dopo altrettante partite. E sono addirittura 36 le marcature stagionali in tredici partite. Una valanga offensiva che non nasce soltanto dai piedi degli attaccanti, ma da una partecipazione collettiva che rappresenta una delle firme più evidenti del lavoro di Gasperini.
Roma cooperativa del gol: già 14 giocatori diversi a segno in stagione
COINVOLGIMENTO. Sono già quattordici i giocatori diversi ad aver trovato la via della rete tra campionato e Champions. Un dato che fotografa perfettamente la forza e la qualità di una rosa corta, ma anche la capacità dell’allenatore di coinvolgere ogni reparto nella fase offensiva. La Roma non aspetta soltanto i gol dei suoi attaccanti: li costruisce e li cerca attraverso tutto il campo, con difensori e centrocampisti pronti a inserirsi, accompagnare l’azione e diventare decisivi. Non è un dettaglio, soprattutto in un momento in cui l’emergenza nel reparto offensivo costringe Gasp a trovare soluzioni alternative. E lui risponde allargando il ventaglio delle possibilità, trasformando ogni interprete in una potenziale arma.
Non solo l'attacco: i numeri sotto porta di centrocampo e difesa
18 DAGLI ALTRI. I numeri sono eloquenti: nove reti arrivano dai difensori e altre nove dai centrocampisti. Diciotto gol complessivi tra le due competizioni, una quota enorme, che dimostra quanto sia corale la manovra giallorossa. Da Pisilli, protagonista contro Fiorentina, Torino, Slovan Bratislava e Cagliari, a Hermoso a segno contro Atalanta e Slovan, passando per Cristante, Koné, Lulli, Molina, Balerdi, N’Dicka e Ghilardi. C’è spazio per tutti, anche per chi parte lontano dalla porta e finisce per prendersi la scena nell’area avversaria.
A Udine, nell’ultima dimostrazione di questa abbondanza, hanno trovato il gol proprio Cristante, N’Dicka e Ghilardi. Tre reti che raccontano una squadra capace di colpire da ogni posizione e con interpreti sempre diversi. È questa la vera ricchezza della Roma: non avere un unico terminale offensivo, ma una squadra intera che partecipa alla costruzione e alla finalizzazione. Gasp - che ha trovato 30 vittorie in A con la Roma alla sua partita numero 48, prima di Capello, Spalletti e anche Mou - ha portato a Trigoria la sua idea di calcio, fatta di aggressività, intensità, occupazione degli spazi e attacchi continui. E adesso quella filosofia si riflette anche nei tabellini. Quando manca un attaccante, quando le soluzioni davanti si riducono, arrivano i centrocampisti e i difensori a compensare. Non un semplice piano B, ma una caratteristica strutturale di una squadra che sa giocare da squadra.
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