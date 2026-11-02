Roma, Cristante capitan presente: è il simbolo di un gruppo ambizioso
Si può salire in cielo per svettare di testa e restare al tempo stesso con i piedi per terra per non montarsela? Si può essere leader di un gruppo senza mai farlo pesare, né davanti ai microfoni né dietro le telecamere, agendo nell’ombra dei riflettori e parlando soprattutto attraverso l’esempio quotidiano? E ancora: si può essere sempre così centrali, in ogni squadra e in tutte le stagioni, pure se tutto attorno cambia di continuo (tecnici, compagni, dirigenti)? La storia di Cristante - 373 presenze in giallorosso, decimo nella classifica “all time” a -16 da Franco Tancredi, a -24 da Sebino Nela e a -32 da Bruno Conti, tutti nel mirino entro la fine della stagione - a Roma forse verrà celebrata solamente nel giorno in cui questo calciatore taciturno e decisivo appenderà gli scarpini al chiodo. E allora sì che si potrà riavvolgere il nastro di ciò che è stato: centinaia di contrasti, miriadi di letture e movimenti utili, km e km percorsi (sui social si scherza spesso del fatto che è sempre lui il maratoneta delle partite, anche se a Udine Miller lo ha “battuto” nella specialità), persino gol pesanti e assist altrettanto impattanti. Anche se poi va sempre ricordato che Cristante di mestiere fa il mediano ed è il lavoro sporco a sublimarne il talento.
Gasperini punta su Cristante capitano della Roma
Persino Gasp, l’uomo che dopo i suoi genitori forse lo conosce meglio, e che non a caso dal suo arrivo lo ha scelto come capitano, ancora si stupisce al cospetto di tanta bravura. «Non mi ricordavo fosse così forte», ha detto l’allenatore della Roma. «Se giochiamo così possiamo restare in alto», si è lasciato sfuggire invece Bryan, in uno slancio di cauto ottimismo abbastanza inedito per il suo stile sempre pacato. In Friuli il numero 4 ha giocato un’altra partita superlativa di qualità e sostanza - “un mix tra Gerrard e Lampard”, sussurravano sbalorditi i tifosi fuori dal Bluenergy -, tra l’altro la terza di fila dopo un infortunio fastidioso come un’infiammazione al ginocchio. Anche dopo il ritorno in campo, a Trigoria nei giorni scorsi continuava a girare e ad allenarsi con vistose fasciature. In campo l’unica che si vede è quella al braccio sinistro.
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