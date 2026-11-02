Roma, Cristante capitan presente: è il simbolo di un gruppo ambizioso

Si può salire in cielo per svettare di testa e restare al tempo stesso con i piedi per terra per non montarsela? Si può essere leader di un gruppo senza mai farlo pesare, né davanti ai microfoni né dietro le telecamere, agendo nell’ombra dei riflettori e parlando soprattutto attraverso l’esempio quotidiano? E ancora: si può essere sempre così centrali, in ogni squadra e in tutte le stagioni, pure se tutto attorno cambia di continuo (tecnici, compagni, dirigenti)? La storia di Cristante - 373 presenze in giallorosso, decimo nella classifica “all time” a -16 da Franco Tancredi, a -24 da Sebino Nela e a -32 da Bruno Conti, tutti nel mirino entro la fine della stagione - a Roma forse verrà celebrata solamente nel giorno in cui questo calciatore taciturno e decisivo appenderà gli scarpini al chiodo. E allora sì che si potrà riavvolgere il nastro di ciò che è stato: centinaia di contrasti, miriadi di letture e movimenti utili, km e km percorsi (sui social si scherza spesso del fatto che è sempre lui il maratoneta delle partite, anche se a Udine Miller lo ha “battuto” nella specialità), persino gol pesanti e assist altrettanto impattanti. Anche se poi va sempre ricordato che Cristante di mestiere fa il mediano ed è il lavoro sporco a sublimarne il talento.