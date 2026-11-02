Manchester United-Roma, la strategia di Gasp e cosa c’è dietro la sua prudenza

INVIATO A MANCHESTER - “Tutti hanno diritto di sognare”, vero, ma la trappola è dietro l'angolo. Così Gian Piero Gasperini ha deciso di chiudersi a chiave in una apparente freddezza, mentre gli occhi luccicavano d’emozione per lo spettacolo di un Old Trafford ancora vuoto ma già imponente, alla vigilia di una partita che considera pericolosa per le premesse che la accompagnano. Lo United è in crisi di gioco e di identità, non vince da 9 partite (6 sconfitte e 3 pareggi), i tifosi sono in aperta contestazione con i giocatori (accusati di scarso impegno) e il club (accusato di aver sprecato risorse e calpestato il Dna dei Red Devils) e Carrick rischia di non avere più la squadra in mano. Più che pretattica, dunque, il tecnico della Roma ha adottato la strategia della sobrietà come una precisa scelta comunicativa: non vuole alzare il livello delle pressioni di una gara che per molti calciatori giallorossi sarà la chiusura di un personale cerchio.