Calendario, un assist da primato per la Roma: Gasperini cerca il filotto

ROMA - La Roma è in cima al gran premio della montagna e d’ora in avanti il percorso sembra scollinare un poco rispetto ai tanti impegnativi traguardi già affrontati. Il Sassuolo in casa domani, poi il Parma dopo la sosta e infine il Monza, dopo la temibile sfida al Parco dei Principi col Psg , concluderanno un mese di novembre decisamente meno intenso rispetto ai 7 match giocati nei 20 giorni di ottobre.

Dal calendario un assist per la Roma di Gasperini

Gasperini e i suoi potranno sfruttare la scia di un calendario che nella prima fase li ha visti affrontare Fiorentina, Atalanta, Inter, Como e Napoli nelle prime dieci uscite. Nelle prossime tre le competitor dei giallorossi che ambiscono al vertice della Serie A finiranno inevitabilmente per togliersi punti a vicenda. Il Como giocherà ad esempio con l’Inter e con la Juve (in mezzo ha il Cagliari), l’Inter ospiterà Fabregas poi dovrà far visita a un’Atalanta alla disperata ricerca di punti chiudendo il trittico col Genoa, la Juve avrà Fiorentina e Como (col Venezia inserito tra le due) e la Lazio capolista, dopo il bivio esistenziale del Maradona, proseguirà con Lecce e Torino; prima del derby del 13 novembre i biancocelesti dovranno pure sfidare la Dea dell’ex Sarri. Insomma, nel caso in cui la Roma calasse il tris c’è la concreta possibilità di perseguire due strade: l’avvicinamento alla vetta da un lato, l’aumento della distanza di sicurezza dal 5° posto dall’altro. In ambedue le ipotesi, si tratta di un gioco a vincere.