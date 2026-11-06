Roma-Sassuolo, altre rotazioni per Gasperini: spazio al talento

Gasperini è da sempre nemico del turnover fine a sé stesso e sta diventando sempre di più amico del “turnunder”. Perché sarà pur vero che nel calcio di alto livello «ci si riposa di notte» e che alcuni calciatori «più stanno in campo e più crescono di condizione» – pensieri e parole sue – ma è altrettanto giusto sottolineare come l’abbattimento di ogni distanza tra titolari e riserve sia il lusso che la Roma quest’anno ha deciso di concedersi. Senza stare a guardare la carta d’identità: i suoi giovani hanno le ali ai piedi e accompagnare questo volo deve considerarlo un gran piacere. «Volete l’Under 23 o la Champions?», fu la sua provocazione nella passata stagione al termine di una sconfitta dolorosa a Udine, a mercato invernale concluso. In quella circostanza però i suoi giovani erano Venturino, Vaz, Zaragoza, Arena e due calciatori come Ghilardi e Pisilli che parevano decisamente più acerbi rispetto alle loro versioni attuali.

La coperta giallorossa è sempre corta con appena 20 calciatori senza i portieri (due per ruolo) di cui tre fuori come Rensch, Pellegrini e Dybala, eppure scalda parecchio. A questa squadra mancano un terzino sinistro di ruolo e un’ala sinistra di piede destro, poi forse anche un mediano in più visto il triplo impegno da sostenere; però chi c’è e all’altezza, come dimostra il fatto che già dopo cinque partite del ciclo terribile delle nove tutti i calciatori di movimento avevano giocato titolari almeno una volta. Pur con gli uomini contati, GPG è riuscito ad alternarli tutti – da qui il calore che somiglia a un comfort – concedendo a ciascuno spazio e possibilità di esprimersi. C’è stato modo di lanciare e apprezzare anche parecchi under, quelli che in teoria - ma solo in teoria - avrebbero bisogno di tempo per scalare le gerarchie di una formazione con ambizioni d’alta classifica.

Turnover contro il Sassuolo

LARGO. Lulli, Pisilli, Rodrigo Mora, anche uno tra Ghilardi e Koulierakis: dovremmo tutti vederli in campo domani contro il Sassuolo. Quindi ci saranno almeno tre cambi rispetto alla formazione che ha cominciato la partita di Old Trafford martedì sera. Il terzino originario di Palestrina è candidato a occupare il posto sulla corsia di destra in alternativa a Molina, il centrocampista azzurro dovrebbe dare riposo a uno tra Cristante e De Roon in mediana, il baby portoghese reduce da due gol e un assist nelle ultime tre uscite completerà invece l’attacco assieme a Soulé e Malen, mentre in difesa è previsto l’ingresso di uno dei due centrali “di scorta” al posto o di Mancini (Ghilardi in questo caso) o di Hermoso (il greco in questo).

Una Roma "verde" contro l'ex Aquilani

Contro i neroverdi di Aquilani la Roma avrà una media di 23, massimo 24 anni. Lulli e Mora ne hanno 19, Koulierakis e Pisilli 22, Ghilardi 23. Poi ci sarebbero anche Soulé e Wesley, 23 a testa, due under considerati già big e dunque spesso lasciati fuori erroneamente dai ragionamenti sull’età. Al cospetto di tanta “freschezza” anagrafica due come Malen e N’Dicka, 27 primavere cada uno, appaiono ormai come dei senatori navigati. Per non parlare dei trentunenni Cristante ed Hermoso, ancora nel fiore delle rispettive carriera. Questa Roma così fresca eppure già così forte non dimostra affatto gli anni che ha.