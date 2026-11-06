Infermeria Roma, da Gollini e Rensch al dubbio Koné: chi può farcela per il Sassuolo
Un altro semaforo rosso. Oltre al danno, la beffa. A Manchester, infatti, si è fermato Rensch, costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del primo tempo della sfida di Champions League andata in scena all’Old Trafford. Gli esami effettuati sull’olandese hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo della gamba destra. Traduzione: l’esterno salterà la sfida di domani contro il Sassuolo e tornerà a disposizione di Gasperini dopo la sosta per le nazionali, alla prima uscita contro il Parma o forse contro il Psg.
Koné gioca o no? Cosa succede con la Francia se scenderà in campo con il Sassuolo
L’infermeria resta piena. E comprende i nomi di Svilar, Dybala e Pellegrini. I primi due non saranno rischiati all’Olimpico, ma ci saranno contro il Parma, quando ripartirà il campionato. Chi sembra essersi messo alle spalle il problema muscolare alla coscia è invece Koné, per il quale però sarà adottata la massima accortezza alla luce dei prossimi impegni del centrocampista con la Francia. Se gioca, la nazionale potrebbe chiamarlo per le sfide di Nations League (la prima è proprio contro l’Italia). Se non gioca, è più facile che resti a casa per riprendersi completamente. Deciderà lo staff medico insieme a Gasperini: le speranze ci sono. Non è comunque escluso che il francese venga inserito nella lista dei convocati per il Sassuolo perché l’infortunio è ormai smaltito. In porta, infine, dovrebbe toccare a Gollini difendere i pali della Roma dato che il dolore alla schiena è diminuito (ma non è sparito del tutto). In caso di forfait sarà confermato Vasquez, potenzialmente alla seconda da titolare dopo Manchester.
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