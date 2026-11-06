La spiegazione del sito Uefa sul rigore dato contro la Roma è incompleta: e i tifosi non la prendono bene

Le polemiche post Manchester United-Roma non si placano. Il sito ufficiale della Uefa, infatti, ha chiarito solo la norma della ripetizione del rigore, che in prima battuta era stato parato da Vasquez. «Calcio di rigore da ripetere, il giocatore della Roma, il numero 4, ha invaso l’area di rigore prima che il calcio di rigore venisse battuto», si legge nel report. Vero: Cristante è il "colpevole". Ma manca all’appello l’approfondimento sul contatto Mancini-Cunha che ha originato il penalty, definito dal nostro giornale un rigorino: il tocco del difensore della Roma è minimo, quasi inesistente, con l’attaccante che si lascia cadere dopo essere inciampato incrociando i suoi piedi. La Uefa però sorvola...