Koné sulla via del recupero, ma Zidane non lo convoca nella Francia
ROMA - Sulla via del recupero dall'infortunio muscolare sofferto contro il Real Madrid, Manu Koné non giocherà però con la nazionale francese in Nations League. Il ct dei transalpini, Zinedine Zidane, non ha infatti convocato il centrocampista della Roma per i prossimi impegni contro l'Italia (il 12 novembre a Milano) e la Turchia (il 15 novembre).
L'infortunio di Koné con il Real
Koné è fermo dal 14 ottobre, quando, dopo un quarto d'ora del match perso 4-3 con il Real Madrid, fu vittima di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro: il calciatore francese uscì dal campo disperato, con la maglietta sul volto. Koné ora sta meglio e domani Gasperini valuterà se riportarlo tra i convocati della Roma nel match contro il Sassuolo. Nel frattempo però è sicura la sua assenza dalla nazionale francese nelle ultime partite del 2026.
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