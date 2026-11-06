Koné sulla via del recupero, ma Zidane non lo convoca nella Francia

ROMA - Sulla via del recupero dall'infortunio muscolare sofferto contro il Real Madrid, Manu Koné non giocherà però con la nazionale francese in Nations League. Il ct dei transalpini, Zinedine Zidane , non ha infatti convocato il centrocampista della Roma per i prossimi impegni contro l'Italia (il 12 novembre a Milano) e la Turchia (il 15 novembre).

L'infortunio di Koné con il Real

Koné è fermo dal 14 ottobre, quando, dopo un quarto d'ora del match perso 4-3 con il Real Madrid, fu vittima di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro: il calciatore francese uscì dal campo disperato, con la maglietta sul volto. Koné ora sta meglio e domani Gasperini valuterà se riportarlo tra i convocati della Roma nel match contro il Sassuolo. Nel frattempo però è sicura la sua assenza dalla nazionale francese nelle ultime partite del 2026.