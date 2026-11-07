Malen meglio di Harry Kane nel 2026: ecco quanto vale adesso
ROMA - Ventidue gol in dieci mesi, chiamatelo Bobby d’Oro. Più reti di Harry Kane, più reti di tutti. Malen ha deciso di prendersi l’Europa a suon di esultanze, una dopo l’altra, senza fermarsi davanti a nessuno e senza fare differenze tra casa e trasferta. È una macchina da gol, un uragano che si è abbattuto sulla Serie A e ha conquistato Roma in un lampo. Tanto che tra i romanisti goliardicamente è già diventato virale il tormentone «Che ci frega di Harry Kane, non c’avemo Bobby gol». E in fondo, guardando i numeri, i tifosi giallorossi non hanno tutti i torti: il Pallone d’Oro è dietro, il bomber romanista è davanti. E corre a una velocità impressionante. Il Sassuolo stasera è avvisato.
Malen, anno d'oro
Nell’anno solare Malen è il miglior marcatore dei cinque maggiori campionati europei con 22 reti, una in più di Kane e Raphinha, entrambi fermi a quota 21. Numeri da fuoriclasse per l’attaccante della Roma, convocato da Xavi per i prossimi impegni dell’Olanda contro Grecia e Germania. Ma c’è un altro dato che racconta ancora meglio la sua straordinaria continuità: è l’unico calciatore ad aver raggiunto almeno dieci gol in campionato sia in casa (10) sia in trasferta (12) nei cinque principali tornei europei. Insomma, in questo 2026 è Malen a guardare tutti dall’alto.
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