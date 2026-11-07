Malen meglio di Harry Kane nel 2026: ecco quanto vale adesso

ROMA - Ventidue gol in dieci mesi, chiamatelo Bobby d’Oro. Più reti di Harry Kane, più reti di tutti. Malen ha deciso di prendersi l’Europa a suon di esultanze, una dopo l’altra, senza fermarsi davanti a nessuno e senza fare differenze tra casa e trasferta. È una macchina da gol, un uragano che si è abbattuto sulla Serie A e ha conquistato Roma in un lampo. Tanto che tra i romanisti goliardicamente è già diventato virale il tormentone «Che ci frega di Harry Kane, non c’avemo Bobby gol». E in fondo, guardando i numeri, i tifosi giallorossi non hanno tutti i torti: il Pallone d’Oro è dietro, il bomber romanista è davanti. E corre a una velocità impressionante. Il Sassuolo stasera è avvisato.