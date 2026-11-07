Molina sorride, la Fifa gli riduce la squalifica con l'Argentina. Paredes, confermata la stangata

Arrivano novità importanti a pochi mesi dalla finale dei Mondiali 2026 , segnata anche dalla violenta rissa tra i giocatori di Spagna ed Argentina . La Fifa ha accolto parzialmente il ricorso presentato dalla Federazione calcistica argentina (AFA) contro le sanzioni inflitte a giocatori come Nahuel Molina e Leandro Paredes . Buone notizie per l'esterno della Roma .

Rissa Spagna-Argentina, la decisione della Fifa su Paredes e Molina

La squalifica di Molina è stata ridotta da sette a quattro giornate, così come l'ammenda da 77mila a 60mila dollari. Una revisione che rappresenta un successo solo parziale per l'AFA e che attenua la precedente punizione nei confronti del giocatore della Roma. Destino decisamente diverso, invece, per Leandro Paredes, anch'egli con un passato tra le fila giallorosse. La Fifa, infatti, ha confermato le dieci giornate di squalifica con l'Albiceleste, accompagnate anche da una multa di 90mila dollari. Molina, che tornerà a disposizione del ct Scaloni con tre turni d'anticipo, paga per aver sferrato un pugno a Rodri durante i festeggiamenti della Spagna, Paredes per aver spinto e colpito Eric Garcia, ma anche per la successiva lite con Gavi. Contestualmente, l'AFA ha fatto sapere che presenterà ricorso al Tas contro la decisione riguardante la squalifica di Paredes e le sanzioni per la Federazione relative ai presunti cori razzisti.

