Mancini non convocato per il Sassuolo: risentimento muscolare, salta anche la Nazionale. Out anche Gollini
Gianluca Mancini non convocato per la sfida contro il Sassuolo per un risentimento muscolare al flessore destro. Salterà anche la Nazionale. Out anche Gollini, che non ha ancora risolto il problema alla schiena.
Ecco la lista dei convocati per Roma-Sassuolo
Portieri: Vasquez, De Marzi, Kilvinger
Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Maccaroni, Arena
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS