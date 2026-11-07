Gasperini polemico: "Certi rigorini in Europa..."

Mancini non convocato per il Sassuolo: risentimento muscolare, salta anche la Nazionale. Out anche Gollini

Il difensore della Roma non è nella lista di Gasperini per la sfida di questa sera all'Olimpico. Tutti i dettagli
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1 min

Pubblicato il 07.11.2026, 13:52

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Gianluca Mancini non convocato per la sfida contro il Sassuolo per un risentimento muscolare al flessore destro. Salterà anche la Nazionale. Out anche Gollini, che non ha ancora risolto il problema alla schiena. 

Ecco la lista dei convocati per Roma-Sassuolo

Portieri: Vasquez, De Marzi, Kilvinger

Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, De Roon, Kone, Pisilli, Mora

Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Maccaroni, Arena

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