D'Amico: "Mercato? Sappiamo che giocatore ci manca. Il rigore di Manchester.."
"A fine mercato abbiamo capito che ci manca un esterno di gamba, di ripartenza. Valuteremo le opportunità nel mercato di gennaio e, se ci riusciremo, daremo questa alternativa al mister". Così Tony D'Amico ai microfoni di Sky nell'imminenza del calcio d'inizio di Roma-Sassuolo, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A.
D'Amico sul rientro di Koné: "Gasperini lo ha visto bene, siamo contenti"
Koné titolare: "Non è stato convocato dalla Francia? Parliamo un po' con tutte le nazionali, ci confrontiamo. Oggi Gasperini ha deciso di schierarlo titolare perché l'ha visto bene e siamo contenti. Con Manu dentro abbiamo modo di far recuperare anche quei ragazzi che hanno speso tanto in queste partite".
D'Amico torna su Manchester United-Roma: "Rigore generoso, ha agevolato la rimonta"
La sconfitta in rimonta subita in Champions all'Old Trafford: "In ambienti come quelli di Manchester lo stadio spinge tanto, ma abbiamo visto una grande Roma, che impone il suo gioco. I momenti di difficoltà ci sono. La partita con il Manchester United è stata un po' diversa da quella con il Real Madrid. Se n'è parlato poco, ma il rigore è stato un po' generoso e ha agevolato la loro rimonta. La Roma è tornata in Champions League dopo sette anni e sono partite che servono per capire dove migliorare la squadra".
D'Amico prima di Roma-Sassuolo: "Chiudiamo un ciclo duro di 9 partite in 28 giorni"
Ai microfoni di Dazn, D'Amico ha poi aggiunto: "Questa sera chiudiamo un ciclo duro di 9 partite in 28 giorni, gare di alte livello in cui, però, abbiamo perso giocatori. Speriamo di chiudere bene questo ciclo e di ripartire con tre dei quattro infortunati pronti. Intanto, recuperiamo Koné e siamo contenti".
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS