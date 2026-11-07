D'Amico: "Mercato? Sappiamo che giocatore ci manca. Il rigore di Manchester.."

Koné titolare: "Non è stato convocato dalla Francia ? Parliamo un po' con tutte le nazionali, ci confrontiamo. Oggi Gasperini ha deciso di schierarlo titolare perché l'ha visto bene e siamo contenti. Con Manu dentro abbiamo modo di far recuperare anche quei ragazzi che hanno speso tanto in queste partite".

D'Amico torna su Manchester United-Roma: "Rigore generoso, ha agevolato la rimonta"

La sconfitta in rimonta subita in Champions all'Old Trafford: "In ambienti come quelli di Manchester lo stadio spinge tanto, ma abbiamo visto una grande Roma, che impone il suo gioco. I momenti di difficoltà ci sono. La partita con il Manchester United è stata un po' diversa da quella con il Real Madrid. Se n'è parlato poco, ma il rigore è stato un po' generoso e ha agevolato la loro rimonta. La Roma è tornata in Champions League dopo sette anni e sono partite che servono per capire dove migliorare la squadra".

D'Amico prima di Roma-Sassuolo: "Chiudiamo un ciclo duro di 9 partite in 28 giorni"

Ai microfoni di Dazn, D'Amico ha poi aggiunto: "Questa sera chiudiamo un ciclo duro di 9 partite in 28 giorni, gare di alte livello in cui, però, abbiamo perso giocatori. Speriamo di chiudere bene questo ciclo e di ripartire con tre dei quattro infortunati pronti. Intanto, recuperiamo Koné e siamo contenti".