La battuta di Gasperini che fa ridere tutti: "Napoli-Lazio e Inter-Como? Siamo tutti sul trespolo come i gufi..."

Diciotto risultati utili di fila in campionato ma, soprattutto, una prestazione che ha fatto archiviare in fretta la delusione di Manchester. La Roma liquida 3-0 il Sassuolo, vola a quota 27 in classifica e si regala una sosta serena necessaria per recuperare giocatori e energie. Dice Gian Piero Gasperini: "Mi sono piaciute tante cose, delle prestazioni notevoli. Il gol di Hermoso ha sbloccato la partita. Abbiamo disputato 9 partite in 27 giorni, abbiamo perso contro Real e Manchester e brucia, ma le prestazioni sono state di livello e le squadre sono di assoluto valore. Quest'anno - ammette Gasperini - abbiamo aumentato di molto la capacità di andare in gol, la rete di Hermoso è da attaccante di qualità. Ma abbiamo segnato anche quando abbiamo perso, non sono molto d'accordo quando si parla di risposte perché questa squadra è invece quella delle conferme. La rimonta nasce da un rigore assurdo ed è forse meglio dirlo".

Firmerebbe per il secondo posto? La risposta di Gasperini A precisa domanda: "Firmeresti per il secondo posto?" Gasp sorride. "No. Questo campionato è bello da giocare. Non so cosa saremo capaci di fare. L'Inter è la più accreditata, per tutto il resto ce la possiamo giocare come tutte le altre che sono davanti. Io la Lazio la metto tra quelle. Se l'Inter sbaglia un po', tutte se la possono giocare... E - conclude Gasperini - domani siamo tutti lì sul trespolo come i gufi". Ride, Gasperini. Certo è che Napoli-Lazio e Inter-Como aiutano la Roma in chiave classifica. Ma l'aiutano perché ha fatto il suo dovere contro il Sassuolo.