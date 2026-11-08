La Gasperini dance è già un cult: il tecnico della Roma si mette a ballare prima di lasciare il campo!

Altro che schemi, pressing e tattica: stavolta Gian Piero Gasperini si dedica alla danza. Dopo la vittoria della sua Roma contro il Sassuolo, il tecnico giallorosso si è reso protagonista di un simpatico siparietto che non è passato inosservato. Prima di rientrare negli spogliatoi, mentre l'Olimpico cantava a squarciagola e festeggiava il successo, Gasperini si è lasciato andare a qualche accenno di balletto, tra sorrisi, piccoli passi improvvisati e tanta soddisfazione. Il video, immortalato dalle telecamere di Dazn, già spopola sul web e fa ridere tanti tifosi giallorossi e non solo.