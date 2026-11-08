La Gasperini dance è già un cult: il tecnico della Roma si mette a ballare prima di lasciare il campo!
Altro che schemi, pressing e tattica: stavolta Gian Piero Gasperini si dedica alla danza. Dopo la vittoria della sua Roma contro il Sassuolo, il tecnico giallorosso si è reso protagonista di un simpatico siparietto che non è passato inosservato. Prima di rientrare negli spogliatoi, mentre l'Olimpico cantava a squarciagola e festeggiava il successo, Gasperini si è lasciato andare a qualche accenno di balletto, tra sorrisi, piccoli passi improvvisati e tanta soddisfazione. Il video, immortalato dalle telecamere di Dazn, già spopola sul web e fa ridere tanti tifosi giallorossi e non solo.
Gasperini “balla” all’Olimpico, il video è virale
Un'immagine decisamente insolita per l'allenatore, abituato a vivere le partite con grande intensità e concentrazione, spesso senza concedersi troppe distrazioni nemmeno dopo il triplice fischio. Questa volta, però, l'atmosfera di festa dello stadio ha contagiato anche lui. Qualche movimento a ritmo di musica, un sorriso divertito e poi la strada verso gli spogliatoi, con la consapevolezza di aver regalato un'altra bella serata ai tifosi romanisti. Una scena che racconta anche il clima di entusiasmo che si respira attorno alla squadra giallorossa.
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