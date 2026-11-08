La comfort zone

Ci è voluto un po’ a scrollarsi di dosso quell’incredibile sconfitta dell’Old Trafford, a ritrovare lo spirito che sin dall’inizio di questa stagione consente alla Roma di imprimere un’impronta alle partite sin dal primo tempo. Quell’aggressività nel recuperare palloni è venuta fuori con il passare dei minuti e all’inizio non è stato facile scardinare la difesa del Sassuolo , sprofondato in piena zona retrocessione.

Aquilani, per la prima volta tornato nel suo stadio da allenatore, ha cambiato dal punto di vista tattico per coprirsi di più contro il miglior attacco del campionato, ma pur con una squadra ordinata ha resistito alle folate della Roma meno di mezz’ora. Se in Europa la squadra di Gasperini si è fatta raggiungere tre volte su quattro, si è smarrita quando è stata aggredita, in campionato rientra nella sua comfort zone e non sbaglia mai partita . Lo dimostrano anche i numeri: ha il miglior attacco del campionato, una delle migliori difese (anche con il terzo portiere) e alcuni giovani in crescita: Soulè e Mora sono spesso imprendibili e garantiscono a Gasperini fantasia e imprevedibilità, in attesa del rientro di Dybala, il miglior giocatore tecnico a sua disposizione, che non è più insostituibile come in passato. Inoltre il recupero di Konè è fondamentale per dare solidità al centrocampo, grazie alla sua capacità di non perdere mai il pallone.

I giallorossi possono puntare allo Scudetto

La Roma con la continuità che ha raggiunto può puntare allo scudetto. A oggi è l’unica squadra ancora imbattuta insieme alla Lazio. Ha una serie positiva di diciotto partite in campionato, ha pareggiato solo tre partite, contro Inter, Como (in dieci) e Napoli, sbagliando solo il primo tempo contro la squadra di Allegri, pur finendo per meritare anche la vittoria e imponendosi sul piano del gioco al Maradona. Se a un certo punto della stagione Gasperini dovrà scegliere tra campionato e Champions i dubbi non dovrebbero sussistere: con la recente flessione dell’Inter può recitare un ruolo di primissimo piano nella lotta per lo scudetto.

Il calendario consentirà alla Roma di dare una svolta al campionato

La sosta consentirà di recuperare i giocatori infortunati. Tutti, tranne Pellegrini, saranno pronti alla ripresa contro il Parma. Il calendario consente alla Roma di dare una svolta al campionato. Gasperini ha costruito una squadra che ha solidità difensiva e un attacco che è il più pericoloso della serie A, anche quando, come ieri sera, il goleador Malen non è stato brillante come in precedenti occasioni.