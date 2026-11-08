Gasperini: "Roma e Lazio in vetta alla classifica? Una sorpresa per tutti"
A margine del Charity Event 2006 di Stelle nello Sport, in cui ha ricevuto il premio "un cuore da leone", Gian Piero Gasperini è tornato a parlare del momento della Roma, reduce dalla vittoria interna con il Sassuolo di Aquilani, e della classifica che sta maturando in Serie A, nel weekend che sta chiudendo il primo vero tour de force della stagione. Ora spazio alla sosta dedicata alle nazionali.
Gasperini sulla classifica: "Roma e Lazio in vetta? Una sorpresa un po' per tutti"
La classifica di Serie A è chiara: Lazio 29, Roma 27. Impronosticabile per tanti, forse per tutti. Ma la Roma, in questo momento storico, è tanto altro, soprattutto grazie alla gestione Gasperini: "Storia meravigliosa, speriamo di continuare su questa strada. Chiaro che Roma ha numeri molto più grandi: se riesci a fare bene in una città come Roma il risalto è ancora maggiore. Due romane in vetta alla classifica? Sicuramente è una sorpresa un po' per tutti, - ha ammesso - ma anche un valore e riconoscimento per la città, che è una città straordinaria con un grande entusiasmo per il calcio. La Roma ha sempre lo stadio pieno, la Lazio magari ha altri problemi, ma in questa città si vive il calcio con un entusiasmo incredibile. Sono alcuni mesi che riusciamo ad essere competitivi. In Italia siamo riusciti a crescere. L'anno scorso il girone di ritorno è stato di livello, quest'anno è ancora presto, undici partite non sono molte, ma sono significative per il comportamento della squadra. L'ambiente ci dà grande benzina per fare bene".
Gasperini e il sogno scudetto: "L'ambizione è guardare sempre avanti"
Nel cassetto, senza particolari proclami, c'è sempre il sogno scudetto: "L'ambizione mia è di guardare sempre avanti. Ora ne approfittiamo un attimo con la sosta, poi però dopo l'indirizzo è quello di continuare sulla strada intrapresa". E infine, commentando l'esito di Inter-Como, Gasp ha aggiunto: "Beh, che l'Inter sia una grande squadra si sa, lo è anche il Como. Questo comunque dà ancora maggior valore al campionato che è equilibrato e straordinario".
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