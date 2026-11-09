L'addio alla Roma, la corsa scudetto e il ritorno a Trigoria. Totti dice tutto: "E' sempre casa mia..."

"Un mio ritorno alla Roma? Come dico sempre, certe cose si fanno in due, non da soli”. Francesco Totti torna a parlare dei giallorossi: della sua esperienza a Trigoria, del suo addio e del futuro. Ospite negli studi televisivi di SashaSports, in Kuwait, l'ex capitano della Roma conferma il legame con la città e la squadra giallorossa: “Per me Roma è tutto, soprattutto la Roma intesa come società, oltre che la città. Mi ha dato tantissimo e io ho dato tanto a lei. Per questo, come sapete, dico sempre che certe cose si fanno in due, non da soli”. Totti, interpellato sul suo addio alla società , ribadisce un concetto più volte espresso: “Forse bisognerebbe chiedere ad altre persone per capire i motivi, ma io non mi lamento, non recrimino e non voglio creare alcun tipo di problema. Assolutamente. In questo momento è normale e giusto che le cose vadano così. Loro stanno facendo bene, tutto funziona, la società è in salute, la città è grande e la squadra è molto forte”.

Il legame con la Roma e il futuro

Francesco Totti, come è accaduto con Del Piero alla Juventus, non fa parte dei quadri dirigenziali del club che ha rappresentato e difeso per tanti anni. “È chiaro che figure come noi, che sono state protagoniste per trent'anni nel mondo del calcio, possono dare qualcosa in più anche dall'esterno della società, perché conosciamo questo ambiente e sappiamo come funziona il calcio. Questo è sicuro”. Tra l'ex capitano e il club giallorosso, il legame è indissolubile “Trigoria è stata casa mia. Ho vissuto lì più tempo di quanto ne abbia trascorso a casa mia. Sono cresciuto lì e ci sono rimasto per oltre trentacinque anni. Ci sono arrivato quando avevo dodici anni. Per me andare a Trigoria era come tornare a casa. Non avrei mai immaginato che un giorno sarebbe arrivato il momento di andare via. Ma il calcio è bello anche per questo: ci sono cose che finiscono”.