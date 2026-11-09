Gasperini non ha più limiti: ha scelto Roma per puntare al titolo

Gasperini è abituato a guardarsi indietro senza rimpianti. Il suo percorso da allenatore, dopotutto, gli ha dato tante di quelle soddisfazioni che considerare ingeneroso nei confronti del destino guardare a ciò che ancora gli manca. Però Gian Piero non ha scelto certo Roma per svernare: la rara congiunzione astrale tra una proprietà facoltosa, una tifoseria appassionata e un gruppo unito non si trova così facilmente in giro, tantoche è proprio questo mix ad averlo convinto, all'età di 67 anni, a rimettersi in discussione. Inutile girarci attorno: l'allenatore ritiene che qui ci siano gli ingredienti per vincere lo scudetto, il traguardo che non ha mai raggiunto e neppure sfiorato. Andare in Champions al pronti-via è stato certamente un buon viatico per dare forme e sostanza a certi pensieri. Se nella prima annata in giallorosso la sua mano sulla squadra è stata evidente, nella seconda stiamo assistendo alla gasperinizzazione assoluta dell'impianto di gioco e delle caratteristiche dei singoli. «Ci sono dei momenti in cui penso: "giochiamo davvero bene"», ha ammesso Gasp dopo il 3-0 al Sassuolo. La sua Roma ha segnato 19 gol in più in campionato rispetto alle prime 11 giornate della passata stagione. Da 12 a 31: un'enormità. Su 8 vittorie, inoltre, solo una è arrivata con una rete di scarto, il 2-1 in rimonta contro l'Atalanta del 5 settembre. Nelle altre, la Roma ha dilagato. La media fa 3,37 gol a partita nei successi.

Coraggio «Cuore di leone» non è soltanto il premio che ieri a Genova hanno consegnato al tecnico della Roma. È l'espressione con la quale si può anche definire l'atteggiamento di una formazione sempre arrembante, impossibile da battere in coraggio e ardore. Tatticamente la Lupa è evoluta al punto da accettare dei rischi pur di marcare nella metà campo avversaria uomo su uomo, s'intende, portando gli esterni sulla linea degli attaccanti e utilizzando i centrocampisti come schermo nel momento in cui due difensori su tre supportano la manovra. Rispetto alla stagione 2025-26 ha impiegato la metà delle gare (15 anziché 30) per arrivare a 41 gol. La squadra somiglia al suo leader.