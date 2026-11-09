A carte scoperte

Senza nascondersi dietro la bandierina del calcio d'angolo e senza recitare la parte del finto umile, Gian Piero Gasperini ha scoperto le carte . Quelle vere. Non firmerei per il secondo posto, il suo annuncio urbi et orbi al mondo del campionato . Una dichiarazione di intenti più che una mossa strappa facili applausi. Eppure un chiaro invito alla squadra a credere ancor di più in ciò che sta facendo. Ricordate quando nella passata stagione Gasp non la smetteva di sottolineare che lui puntava alla zona Champions anche se stava a un chilometro dal quarto posto? Se non ci credo io, chi può crederci? Ecco la sostanza. C'è chi dirige allenamenti e chi allena menti. GPG fa entrambe le cose, e le fa da maestro di calcio. Da sabato notte, intanto, l'argomento che tiene banco nelle discussioni con soggetto la Roma è uno solo: ma davvero può vincere lo scudetto?

Gasperini non si nasconde: l'obiettivo è lo scudetto

Gasperini, con quelle parole post Sassuolo, ha certificato in maniera inequivocabile che l'obiettivo della sua squadra è esattamente quello, il primo posto. Il cammino veloce delle prime 11 giornate lo autorizza a ipotizzare qualsiasi alto traguardo, anche se la Roma è "competitiva tecnicamente ma non numericamente", per citare il Gasp pensiero. Come dire: io ci credo, ma la società dovrà alimentare le mie convinzioni con un mercato a gennaio all'altezza del vertice. La Roma, del resto, gioca che è un piacere, segna con il ripetitore (lo scorso anno 59 reti in totale, ora siamo già a 31), devasta sul piano dell'intensità gli avversari meno quotati e mette in mostra una rassicurante solidità tattica e mentale. Tutti ingredienti di provata affidabilità e portatori sani di risultati. L'anno di conoscenza attiva del calcio di Gasperini ha determinato nel gruppo un netto upgrade, come dicono i fanatici degli inglesismi. Un miglioramento di squadra che va al di là del nome degli interpreti. L'effetto Malen, ad esempio, non è più così determinante: nella seconda Roma di Gasperini segnano tutti, difensori compresi. La Roma oggi non dipende più da Malen e il dato ha i connotati della buona notizia. Tutto a posto, quindi, per competere realmente per il gradino più alto del podio del campionato? A breve-medio termine resta da verificare la faticosa convivenza con la Champions: a lungo termine molto dipenderà da come la Roma riuscirà, se ci riuscirà, ad alimentare la propria rosa in qualità e quantità. E a mantenere i ritmi asfissianti che richiede il calcio di GPG. Il che non sarà facile, ma neppure impossibile con gli innesti giusti.