Dybala e il messaggio social che scalda i tifosi: "Il calcio mi ha regalato tanto"

Mentre lavora per tornare in campo, Paulo Dybala ha affidato a Instagram un messaggio speciale, che va oltre il pallone. La Joya ha pubblicato un post con questa descrizione: "Il calcio mi ha regalato tanto. Poter ricambiare facendo sorridere un bambino per le strade è una delle cose più belle!". Poche righe, a corredo di una foto in outfit total black davanti a un murales per le vie di Roma che gli è stato dedicato dallo street artist Drugi: un bambino con la maglia giallorossa che gioca con un Dybala giocattolo versione supereroe. Lo scorso ottobre gli era stata consegnata dall'artista la stessa opera raffigurata nel murales, ma su un quadro.

Il gesto di Dybala e la risposta dei tifosi

Il post ha raccolto in poco tempo tantissimi messaggi d’affetto da parte dei tifosi. Tra le reazioni c’è anche quella della moglie Oriana Sabatini, che ha commentato con una faccina dagli occhi emozionati. Non sono mancati i compagni di squadra: Malen ha lasciato un cuore, mentre Gollini ha risposto con la faccina con gli occhi a cuore.

Come sta Dybala: l’infortunio e i numeri in stagione

Dybala che ancora non è rientrato dopo il problema nato il 14 ottobre, nella sfida di Champions League persa all’Olimpico contro il Real Madrid. Dybala è rimasto negli spogliatoi all’intervallo per un fastidio al polpaccio destro. Inizialmente sembrava poca cosa. Gasperini aveva parlato di un semplice affaticamento al gemello, e lo staff aveva tenuto l’argentino fuori in via precauzionale contro il Genoa. La situazione è cambiata qualche giorno dopo. Durante un allenamento a Trigoria, Dybala ha sentito di nuovo dolore. Una nuova risonanza ha trovato una piccola lesione al gemello del polpaccio destro, che nei primi esami era stata coperta da un edema. I tempi si sono allungati e l'argentino non è riuscito a rientrare prima della sosta per le nazionali. Uno stop che pesa, perché Dybala aveva iniziato la stagione alla grande. Fin qui l’argentino ha giocato otto partite, sei in campionato e due in Champions League. Ha servito 4 assist, tutti in Serie A, prima che il polpaccio fermasse la sua corsa proprio nel momento migliore.