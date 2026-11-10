Gasperini sta plasmando Rodrigo Mora. E ora il portoghese fa impazzire i tifosi della Roma
Si legge Mora, ma anche Roma. E ancora amor. Tre anagrammi, una sola storia: quella di un ragazzino portoghese che, in pochi mesi, ha saputo conquistare il cuore dei tifosi giallorossi, trasformando le promesse in certezze e il talento in qualcosa di tremendamente concreto. Rodrigo Mora non è più soltanto una splendida scommessa per il futuro, ma una realtà capace di lasciare il segno. Il suo tempo è arrivato, e adesso la Roma si gode un gioiello che sta cominciando a brillare con una continuità impressionante.
Il tempo di Mora
C’è un’espressione, «il tempo delle more», che richiama il periodo di fine estate, quando maturano i frutti selvatici. Ma nel linguaggio figurato racconta anche un passaggio più profondo: quello delle scoperte, della crescita, della transizione dall’adolescenza all’età adulta. Ecco, il tempo di Mora è proprio questo. È finito il periodo della scoperta, quello in cui bisognava imparare a conoscere la squadra, assimilare i meccanismi e adattarsi alla filosofia di Gasperini. Ora è arrivato il momento della maturità, delle risposte sul campo, dei gol pesanti e delle giocate che fanno la differenza. Il diciannovenne portoghese ha cambiato passo e si è preso la scena.
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