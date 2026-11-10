La storia del mezzofondista Federico Riva commuove tifosi e giocatori della Roma: la sorpresa al nonno diventa virale
Meno male che ci sono i social, verrebbe da dire. Altrimenti certe storie resterebbero nell'ombra. Quella di Federico Riva e suo nonno Nello, ad esempio. Chi sono? Federico Riva, 26 anni compiuti proprio in questi giorni, il 29 novembre, è un atleta. Corre per le Fiamme Gialle, ed è l'attuale primatista europeo dei 1500 metri indoor e del miglio. Ha iniziato con lo sport nelle giovanili della Roma: lasciato il calcio, ne è rimasto tifoso. Il club giallorosso (con Francesca Viola, nipote di Dino, che nella Roma si occupa proprio di questo), lo ha invitato allo stadio insieme a suo nonno Nello. Che non metteva piede all'Olimpico da 20 anni. Roma - Sassuolo è stata l'occasione per tornarci e, per Federico, per registrare un dolcissimo video della sorpresa.
Federico Riva e la sorpresa al nonno: impossibile non emozionarsi
Quando nonno Nello capisce e, in macchina, dice al nipote: "Stiamo a anda' allo stadio?" non sembra un anziano signore, ma un bambino la mattina di Natale. Nel video c'è tutto: l'arrivo all'Olimpico, i primi cori, l'inno di Venditti. Tanti giocatori vedendo il video si sono emozionati, i tifosi pure e allora per tutti vale il commento di un altro romanista doc, Flavio Cobolli: "Noi", ha scritto su Instagram con un cuore. Un commenti brevissimo, ma che dice tutto.
Federico Riva e le parole dopo il video con il nonno
Nel pubblicare il video, Riva ha scritto: "Avete presente quei sogni nel cassetto? Quelli che custodisci con cura e che attendi con ansia, pazienza e speranza? Ecco, io sabato posso dire di averlo realizzato Mi sento così fortunato ad aver vissuto questo insieme a te, nonno. Perché in pochi lo sanno ma in realtà la tua felicità rappresenta la mia. Quel sorriso che ho stampato sulla faccia ne è la dimostrazione. E anche solo pensare di averti accanto in un posto del cuore come questo mi ha reso la persona più felice sulla terra. Custodirò gelosamente - ha aggiunto Riva - da oggi questo momento insieme a te. E ti prometto che lo farò per sempre. Ad oggi posso dire che è stato il più bel regalo di compleanno che potessi ricevere. Grazie di cuore alla Roma e a Francesca Viola per aver reso tutto questo così bello. Per sempre nel mio cuore". E, dopo il video, anche nel cuore di tanti romanisti.
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