La storia del mezzofondista Federico Riva commuove tifosi e giocatori della Roma: la sorpresa al nonno diventa virale

Meno male che ci sono i social, verrebbe da dire. Altrimenti certe storie resterebbero nell'ombra. Quella di Federico Riva e suo nonno Nello, ad esempio. Chi sono? Federico Riva, 26 anni compiuti proprio in questi giorni, il 29 novembre, è un atleta. Corre per le Fiamme Gialle, ed è l'attuale primatista europeo dei 1500 metri indoor e del miglio. Ha iniziato con lo sport nelle giovanili della Roma: lasciato il calcio, ne è rimasto tifoso. Il club giallorosso (con Francesca Viola, nipote di Dino, che nella Roma si occupa proprio di questo), lo ha invitato allo stadio insieme a suo nonno Nello. Che non metteva piede all'Olimpico da 20 anni. Roma - Sassuolo è stata l'occasione per tornarci e, per Federico, per registrare un dolcissimo video della sorpresa.

Federico Riva e la sorpresa al nonno: impossibile non emozionarsi Quando nonno Nello capisce e, in macchina, dice al nipote: "Stiamo a anda' allo stadio?" non sembra un anziano signore, ma un bambino la mattina di Natale. Nel video c'è tutto: l'arrivo all'Olimpico, i primi cori, l'inno di Venditti. Tanti giocatori vedendo il video si sono emozionati, i tifosi pure e allora per tutti vale il commento di un altro romanista doc, Flavio Cobolli: "Noi", ha scritto su Instagram con un cuore. Un commenti brevissimo, ma che dice tutto.