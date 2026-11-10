Endrick fa un assist alla Roma? I tifosi sperano dopo le sue parole: "Voglio giocare, non so cosa accadrà"

Nel corso dell'estate il nome di Endrick è stato spesso accostato alla Roma , e ciò accadrà molto probabilmente anche nel corso della prossima finestra di trasferimenti . D'altronde, è lo stesso attaccante del Real Madrid che, dal ritiro del Brasile, ha dichiarato: " Non so cosa succederà a gennaio , è tutto nelle mani di Dio".

Endrick: "Chiedo ciò che è meglio per la mia carriera"

Sul proprio futuro Endrick è stato chiaro: "Chiedo solo ciò che è meglio per la mia carriera. Ho solo 20 anni, vedrò come si evolveranno le cose. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra". Anche in questa prima parte di stagione, infatti, il giocatore sta avendo difficoltà a trovare spazio. Nonostante ciò, ha speso parole di elogio per il suo allenatore: "Sono grato e ho fiducia in Mourinho. Ogni giorno mi parla, mi chiede anche della mia vita privata".