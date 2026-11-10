Endrick fa un assist alla Roma? I tifosi sperano dopo le sue parole: "Voglio giocare, non so cosa accadrà"
Nel corso dell'estate il nome di Endrick è stato spesso accostato alla Roma, e ciò accadrà molto probabilmente anche nel corso della prossima finestra di trasferimenti. D'altronde, è lo stesso attaccante del Real Madrid che, dal ritiro del Brasile, ha dichiarato: "Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio".
Endrick: "Chiedo ciò che è meglio per la mia carriera"
Sul proprio futuro Endrick è stato chiaro: "Chiedo solo ciò che è meglio per la mia carriera. Ho solo 20 anni, vedrò come si evolveranno le cose. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra". Anche in questa prima parte di stagione, infatti, il giocatore sta avendo difficoltà a trovare spazio. Nonostante ciò, ha speso parole di elogio per il suo allenatore: "Sono grato e ho fiducia in Mourinho. Ogni giorno mi parla, mi chiede anche della mia vita privata".
Solo 141' in stagione e un gol... all'Olimpico
Fino a questo momento in stagione Endrick è stato schierato in sette occasioni, quattro in Liga e tre in Champions League, per un totale di appena 141' complessivi. Solo uno un gol segnato, proprio contro la Roma all'Olimpico. Lecito per il giocatore quindi tenere la porta aperta per il futuro: "Madrid è una città meravigliosa, ma devo fare tutto il possibile per far prgoredire la mia carriera".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS