Gandler: "La Roma sta preparando il suo centenario da due anni. I tifosi sono speciali e li ascoltiamo"

TORINO - Michael Gandler, chief business officer della Roma, ha parlato al Social Football Summit all' Allianz Stadium di Torino . Il club giallorosso, dopo il Napoli e la Fiorentina quest'anno, si appresta a festeggiare i 100 anni di vita nel 2027: "Siamo molto fortunati perché negli ultimi dodici mesi abbiamo portato avanti le operazioni per il centenario della Roma del prossimo anno - le parole del dirigente romanista - Negli ultimi dodici mesi si è sviluppato anche il processo per lo stadio. Per il centenario abbiamo iniziato la pianificazione due anni prima . E questo è il momento ideale per iniziare i discorsi con i clienti, gli sponsor, per creare progetti lunghi e duraturi. Questo è il momento massimo, dove le porte sono più aperte".

La Roma ha tifosi speciali

La Roma ha attivato partnership di vario genere da qualche tempo: "Il mondo sta cambiando tantissimo così come gli asset tradizionali per gli sponsor - spiega Gandler - non solo più radio, digitale, noi come club abbiamo avviato una piattaforma per creare forme di comunicazione alternative tipo appunto Q8 Radio. Abbiamo deciso di lavorare con loro, concedendo i nostri diritti di radio. Questa è un'operazione Win, Win, Win, Win per noi, per il nostro partner e per i tifosi". Poi, del legame con il territorio, dice: "Passando diversi anni in altri posti d'Italia, ho capito che la piazza di Roma è molto particolare e i tifosi speciali. Noi cerchiamo di ascoltarli, di portare loro le nostre esperienze e trasferire le migliori esperienze di business. Sono fortunato ad essere qui, sono più di dieci anni che lavoro in Italia. Per noi è importante capire il nostro tifoso e come raggiungerli. Facciamo investimenti per creare rapporti e ingaggiare la nostra gente. Questa è la parte fondamentale. E poi c'è la cultura, la cultura aziendale, essere aperti a nuove opportunità".

Le parole di Bernabé

Al Social Football Summit c'era anche Lucia Bernabé, responsabile delle relazioni istituzionali della Roma. Sul rapporto con le istitituzioni a proposito del nuovo stadio giallorosso a Pietralata spiega: "Per il nostro progetto stiamo andando a costruire uno stadio in un territorio già popolato. Le prime istituzioni sono proprio i cittadini. I cittadini devono capire che non andremo a danneggiare il loro territorio, ma a migliorarlo. Lo stadio porterà nuove strade, infrastrutture e contribuirà a migliorare tutto il quartiere. È importante sottolineare che tutto questo nasce dalla visione e dalla volontà della famiglia Friedkin, che ha scelto di realizzare un investimento straordinario non soltanto per il futuro dell’AS Roma, ma anche per quello della città. Un impegno di lungo periodo che va ben oltre la dimensione sportiva e che testimonia la volontà della proprietà di lasciare un’eredità concreta e duratura a Roma e ai suoi cittadini. Nel caso di Pietralata c’è stata proprio la scelta di un territorio centrale a cui non era ancora stata data l’opportunità di sentirsi centrale. Si tratta di una parte strategica della città, collegata con varie infrastrutture, vicina al centro, ma che non si sentiva ancora centrale come quartiere. Per concretizzare questo rapporto è fondamentale creare un tavolo di lavoro, conferire dei ruoli precisi a ogni soggetto che lavora al progetto. Con le amministrazioni abbiamo fatto proprio questo: definito chi dovesse fare cosa, tra club e amministrazioni. Questo ha fatto sì che ognuno avesse un obiettivo, un ruolo in base alle proprie competenze. Ed è attraverso il confronto tra tutte queste parti che si è arrivati all’obiettivo".

Lo stadio e le esigenze dei tifosi

Per costruire uno stadio è anche fondamentale tenere conto delle esigenze dei tifosi: "Quando si pensa di progettare uno stadio, non si tratta soltanto della progettazione architettonica dello stadio stesso, ma della consapevolezza della storia del club e dei valori che lo tengono insieme - le parole di Bernabé - uno stadio non deve essere definito esclusivamente come un luogo in cui per 90 minuti ogni settimana viene giocata una partita, ma è la casa di una squadra di calcio, la casa del tifoso. E come tale deve essere costruito. Bisogna focalizzarsi sull’esperienza da offrire al tifoso. Bisogna costruire lo stadio tenendo conto dei sentimenti che i tifosi hanno per la squadra. Facendo un esempio concreto, la curva del nostro nuovo stadio sarà una curva imponente, la curva più grande d’Europa. E proprio lo studio e la progettazione di questa curva nascono dalla volontà di creare una sorta di abbraccio alla squadra: il tifoso deve poter abbracciare il proprio club".