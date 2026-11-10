Addio a Luciano Tessari: la Roma e Bruno Conti piangono lo storico portiere giallorosso
Il mondo giallorosso è in lutto per la scomparsa di Luciano Tessari. Prima tra i pali, poi in panchina con le giovanili e la prima squadra, infine al fianco di Nils Liedholm nell'annata dello scudetto 82/83: Tessari è stato un grande protagonista decennale della storia della Roma. L'ex portiere dei giallorossi aveva 98 anni. Tra i primi a ricordarlo è stato Bruno Conti, che con Tessari ha condiviso un lungo percorso iniziato quando era ancora un ragazzo e culminato con il tricolore vinto insieme a Roma. Anche il club ha voluto rendergli omaggio con un messaggio pubblicato sui propri canali social.
Calcio in lutto per la morte di Tessari: il ricordo di Bruno Conti e della Roma
Bruno Conti ha affidato il suo saluto a una storia Instagram, accompagnata da una foto della rosa giallorossa dei primi anni Ottanta e da un’immagine più recente che lo ritrae insieme a Tessari: "Mi hai allenato da ragazzo in Rappresentativa, fino a ritrovarci nella Roma vincendo uno Scudetto. Grazie Luciano per i tuoi consigli e per quello che mi hai insegnato insieme al Barone... Buon Viaggio". Su X è arrivato anche il cordoglio ufficiale della Roma: "L’AS Roma piange la scomparsa di Luciano Tessari, storico portiere giallorosso, allenatore della Prima Squadra e del Settore Giovanile e vice di Nils Liedholm nella stagione dello Scudetto del 1982/83. Un pezzo della nostra storia, un uomo che ha lasciato il segno nella famiglia romanista. Il Club si stringe con affetto al dolore della sua famiglia e dei suoi cari".
Chi era Luciano Tessari
Il legame tra Tessari e la Roma nasce nel 1950, quando i giallorossi lo prelevano dal Verona. Da portiere resta nella Capitale fino al 1958, collezionando 63 presenze complessive. Dopo il ritiro, non passa molto tempo prima del ritorno a Trigoria in una nuova veste. Si occupa dei giovani alla guida della De Martino e della Juniores, con cui nel 1961 conquista il torneo OMI-Coppa Città di Roma superando in finale la Lazio. Nella stagione 60/61 fa parte anche dello staff tecnico della prima squadra, protagonista della vittoria della Coppa delle Fiere. Nel 1971 viene promosso alla guida della prima squadra dopo l’addio di Helenio Herrera e vince la Coppa Armando Picchi. L’esperienza successiva al Milan si rivela decisiva, perché lì incontra Nils Liedholm. Quando nel 1979 il Barone torna sulla panchina giallorossa, vuole Tessari accanto a sé come vice: da quel sodalizio nascono lo Scudetto del 1983, tre Coppe Italia e la finale di Coppa dei Campioni. Il rapporto con la Roma negli anni non si è mai interrotto, tant'è che nel 2018 aveva festeggiato i 90 anni sugli spalti dell’Olimpico, assistendo al derby vinto contro la Lazio.
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