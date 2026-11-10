Addio a Luciano Tessari: la Roma e Bruno Conti piangono lo storico portiere giallorosso

Il mondo giallorosso è in lutto per la scomparsa di Luciano Tessari. Prima tra i pali, poi in panchina con le giovanili e la prima squadra, infine al fianco di Nils Liedholm nell'annata dello scudetto 82/83: Tessari è stato un grande protagonista decennale della storia della Roma. L'ex portiere dei giallorossi aveva 98 anni. Tra i primi a ricordarlo è stato Bruno Conti, che con Tessari ha condiviso un lungo percorso iniziato quando era ancora un ragazzo e culminato con il tricolore vinto insieme a Roma. Anche il club ha voluto rendergli omaggio con un messaggio pubblicato sui propri canali social.

Calcio in lutto per la morte di Tessari: il ricordo di Bruno Conti e della Roma Bruno Conti ha affidato il suo saluto a una storia Instagram, accompagnata da una foto della rosa giallorossa dei primi anni Ottanta e da un’immagine più recente che lo ritrae insieme a Tessari: "Mi hai allenato da ragazzo in Rappresentativa, fino a ritrovarci nella Roma vincendo uno Scudetto. Grazie Luciano per i tuoi consigli e per quello che mi hai insegnato insieme al Barone... Buon Viaggio". Su X è arrivato anche il cordoglio ufficiale della Roma: "L’AS Roma piange la scomparsa di Luciano Tessari, storico portiere giallorosso, allenatore della Prima Squadra e del Settore Giovanile e vice di Nils Liedholm nella stagione dello Scudetto del 1982/83. Un pezzo della nostra storia, un uomo che ha lasciato il segno nella famiglia romanista. Il Club si stringe con affetto al dolore della sua famiglia e dei suoi cari".